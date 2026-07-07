Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε βάρος της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών (ESN), στην οποία συμμετέχει και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 414 ψήφους υπέρ, 224 κατά και 18 αποχές, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά τον έλεγχο της τήρησης των αξιών της ΕΕ από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Την εξέταση της υπόθεσης αναλαμβάνει η αρμόδια Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα (APPF).

Η διαδικασία βασίζεται σε στοιχεία που διαβίβασε η εποπτική αρχή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκφράζοντας αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση της ESN με τις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε δικαστική απόφαση στη Γερμανία σχετικά με την AfD, καθώς και σε δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις στελεχών κομμάτων-μελών της ESN που κρίνονται προβληματικές ως προς τον σεβασμό συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Από την πλευρά της, η ESN διά του προέδρου της, Βούλγαρου ευρωβουλευτή Στάνισλαβ Στογιάνος, δήλωσε πως «η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα κατεύθυνση, μια Ευρώπη ελεύθερων και κυρίαρχων εθνών, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες». Στην ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα απορρίπτει τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Χαρακτηρίζει τη διαδικασία «πολιτικά υποκινούμενη» και τονίζει σε ανακοίνωση της ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις της στο πλαίσιο του ελέγχου από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή.

Παρόμοια στάση και για την AfD, με στελέχη της να κάνουν λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία» και να υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές διαφωνίες πρέπει να κρίνονται από τους ψηφοφόρους και όχι μέσω διοικητικών διαδικασιών.

Η ESN ιδρύθηκε το 2024 με τη συμμετοχή της AfD και άλλων εθνικιστικών και ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων από κράτη μέλη της ΕΕ και πρόκειται για ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα νομικά διακριτό από την ομώνυμη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, η διαδικασία δεν αφορά άμεσα τους ευρωβουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας που αυτοί ανήκουν, ούτε επηρεάζει τις κοινοβουλευτικές τους αρμοδιότητες.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστωθεί σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, η εποπτική αρχή μπορεί να αφαιρέσει από την ESN την ιδιότητα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως βασική συνέπεια την απώλεια της πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται απαγόρευση λειτουργίας των εθνικών κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτή.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η ESN θα κληθεί αρχικά να καταθέσει τις θέσεις της και να προχωρήσει, εφόσον το επιθυμεί, σε διορθωτικές ενέργειες. Στη συνέχεια ανεξάρτητη επιτροπή θα γνωμοδοτήσει προς την εποπτική αρχή, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση και δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα οποιαδήποτε παράβαση.



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Πηγή: ΚΥΠΕ