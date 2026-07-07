Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Ιουλίου και του Συμβουλίου ECOFIN στις 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο κ. Κεραυνός θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις δημοσιονομικές εξελίξεις στην ζώνη του Ευρώ και την κατάλληλη στάση δημοσιονομικής πολιτικής για το 2027, ενόψει της ετοιμασίας των εθνικών Προϋπολογισμών, στη βάση σχετικής παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενώ επιπρόσθετα, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ, στη βάση της ετήσιας έκθεση της ΕΚΤ.

Ακολούθως, σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο των αναδυόμενων τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια.

Στη συνέχεια, η Ευρωομάδα αναμένεται να υιοθετήσει δήλωση σχετικά με την ψηφιακή χρηματοδότηση, στην οποία θα αποτυπώνονται οι απόψεις και φιλοδοξίες των Υπουργών όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης της ψηφιακής χρηματοδότησης στην ΕΕ.

Συμπληρώνεται ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο ECOFIN, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία (Market Integration and Supervision Package), στη βάση εγγράφου προσανατολισμού που ετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία. Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη συνέχεια, η Ιρλανδική Προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της και το πρόγραμμα των εργασιών της στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων για το προσεχές εξάμηνο. Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Tο Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται στη συνέχεια να εγκρίνει τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Λιθουανίας, Κύπρου, Φινλανδίας, Λουξεμβούργου, Γερμανίας, Λετονίας, Σλοβενίας, Ολλανδίας και Ουγγαρίας.

Κατόπιν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, που αποτελεί τον μηχανισμό συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (Country-Specific Recommendations – CSRs) και να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την επισκόπηση (in depth review) της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalance Procedure).

Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει Συστάσεις για την έγκριση του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου της Ολλανδίας, καθώς και για έναρξη Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Βουλγαρίας.

Ακολούθως, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις επί των Εκθέσεων Σύγκλισης, κατόπιν παρουσίασής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τους Όρους εντολής για εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου.

Το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου - μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Eurogroup – οι Υπουργοί θα παρακαθίσουν σε δείπνο εργασίας με θέμα τη διασύνδεση ενεργειακής ασφάλειας με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ