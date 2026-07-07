Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την αξιοπιστία της διαδικασίας διερεύνησης του Πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-Μαφία», υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί αντί να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς «πολλαπλασίασαν τις σκιές γύρω από τη διαδικασία».

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η παραίτηση του κ. Μυλωνόπουλου λόγω «προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων» και ο νέος διορισμός του κ. Αναγνωστόπουλου δημιουργούν «νέα σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της έρευνας», ενώ επιμένει πως το ζήτημα της αντικειμενικής σύγκρουσης συμφερόντων παραμένει ανοικτό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα δεν αίρει την αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων ούτε διασφαλίζει την αμεροληψία της διαδικασίας», καλώντας την κυβέρνηση να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και μια πραγματικά ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, «χωρίς σκιές, συγκρούσεις συμφερόντων και πολιτικές παρεμβάσεις».



Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ο διορισμός ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του Πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-Μαφία» θα έπρεπε να ενισχύσει την αξιοπιστία των θεσμών. Αντίθετα, οι χειρισμοί της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη πολλαπλασίασαν τις σκιές γύρω από τη διαδικασία.

Η παραίτηση του κ. Μυλωνόπουλου, εξαιτίας της προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων, και η αντικατάστασή του από τον κ. Αναγνωστόπουλο, συνήγορο του Ταλ Ντίλιαν στην υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, δημιουργούν νέα σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της έρευνας.

Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει. Η αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, δεν αίρει την αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων ούτε διασφαλίζει την αμεροληψία της διαδικασίας.

Όπως η εμπλοκή των δύο πρώην υπουργών μολύνει την αξιοπιστία της διερεύνησης, αντίστοιχα τη βαραίνει και η εμπλοκή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, επίσης πρώην υπουργού και στενού συνεργάτη του Νίκου Αναστασιάδη. Αυτή ακριβώς η σχέση θα έπρεπε να τον καταστήσει πολλαπλάσια προσεκτικό στην επιλογή των ποινικών ανακριτών και στην προστασία της ανεξαρτησίας της έρευνας.

Αντί γι’ αυτό, οι χειρισμοί της κυβέρνησης ενισχύουν τις αμφιβολίες ότι επιχειρείται συγκάλυψη των σοβαρών ευρημάτων που αφορούν τον πολιτικό μέντορα του Προέδρου.

Η κοινωνία απαιτεί πλήρη διαφάνεια και πραγματικά ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, χωρίς σκιές, συγκρούσεις συμφερόντων και πολιτικές παρεμβάσεις».



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