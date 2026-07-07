Για την επικείμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την πρόθεση για ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων για επιδόματα και την άμεση εφαρμογή του νόμου για τα άτομα με αναπηρία ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα, την Τρίτη.

Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή, η κ. Παπαέλληνα είπε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής και «στόχος μας είναι η συνεχής ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και αλληλεγγύης».

Για αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, «συνεχίζουμε με συνέπεια τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας και την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες».

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου, η Υφυπουργός είπε ότι προχωρά η αναδιάρθρωσή τους, προκειμένου να καταστούν πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές, ενώ ιδιαίτερη προτεραιότητα, πρόσθεσε, αποτελεί και η ολοκλήρωση σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την προστασία των παιδιών.

Μεταξύ άλλων, συνέχισε, προωθούνται τα νομοσχέδια που αφορούν τα παιδιά που τελούν υπό τη γονική μέριμνα, επιμέλεια ή φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο νέος περί Υιοθεσίας Νόμος, καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, των φροντιστών παιδιών και των μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προχωρεί η οργανωτική ενδυνάμωση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. «Στόχος μας είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των αιτήσεων, καθώς επίσης και η επικέντρωση της ΥΔΕΠ στην εξέταση, μελέτη και βελτίωση δράσεων που αφορούν την αποτελεσματική κοινωνική και επιδοματική πολιτική», επισήμανε.

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα για το Υφυπουργείο είναι και η εφαρμογή του νέου περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2026, είπε η κ. Παπαέλληνα, κάνοντας λόγο για «μια ιστορική μεταρρύθμιση, που αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο εργάζεται για τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας, την επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, την προώθηση της νομοθεσίας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία και της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό.

«Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα κοινωνικής προστασίας που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω», ανέφερε η Υφυπουργός, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την εποικοδομητική συζήτηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σε δηλώσεις του, είπε ότι «περιμένουμε περισσότερα να δούμε για την αναδιάρθρωση των ΥΚΕ, που έχουν νευραλγικό ρόλο στην κοινωνική πολιτική», σημειώνοντας ότι η αναδιάρθρωση μελετάται από το 2019.

Σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, ο κ. Κουκουμάς είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ για την προστασία των ΑΜΕΑ. «Περιμένουμε τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, με όλες τις ελλείψεις της, να μπει σε εφαρμογή και να φέρει αποτέλεσμα. Εντούτοις, δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δηλώνουν ότι οι πραγματικές τους ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτά που προτείνονται από τις παροχές που ενέκρινε η κυβέρνηση».

Με τη σειρά της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε ότι ο ΔΗΣΥ έθεσε τις προτεραιότητές του στην Υφυπουργό, αναφερόμενη αρχικά στην ανάγκη αναδιάρθρωσης και στελέχωσης του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας, στην περαιτέρω στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία και στη διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων που δουλεύουν στα Γραφεία Ευημερίας.

Όσον αφορά τα θέματα των Κοινωνικών Λειτουργών, η κ. Ορφανίδου είπε ότι ο ΔΗΣΥ ενέγραψε αυτεπάγγελτο θέμα για την πρόοδο και περαιτέρω εξέλιξη του επαγγέλματος, για να είναι ο μεσάζων μεταξύ της κοινωνίας και του Υφυπουργείου Πρόνοιας.

Η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε, επίσης, στην ενίσχυση των υποδομών φύλαξης παιδιών και στην ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών, ιδιαίτερα σε μια «προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων υπογεννητικότητας», είπε.

Για την υπηρεσία επιδομάτων είπε ότι ζητήθηκε επίσπευση των διαδικασιών και «επιμένουμε στη θέση μας για περαιτέρω αύξηση του επιδόματος τέκνων, ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά».

Για τα θέματα των ΑΜΕΑ σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ έθεσε ιδιαίτερα το θέμα των ατόμων με αυτισμό και ζητήθηκε ενημέρωση για τα προγράμματα για την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Ο Βουλευτής ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, έκανε λόγο για «τεράστιες καθυστερήσεις» στα επιδόματα, σημειώνοντας ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. «Θα συνεχίσουμε να θέτουμε τις ανάλογες πιέσεις για να σταματήσει αυτή η καθυστέρηση», είπε.

Σημείωσε ότι το ΕΛΑΜ έθεσε ερώτηση στην Υφυπουργό αναφορικά με τα επιδόματα που λαμβάνουν υπήκοοι τρίτων χωρών, σημειώνοντας ότι το Υφυπουργείο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει, καθώς δεν γίνεται διαχωρισμός. «Κάθε χρόνο υπάρχουν πέραν των €200 εκ. που δαπανούνται προς την παράνομη μετανάστευση και ζητούμε το ακριβές ποσό που δίνεται σε επιδόματα και να τερματιστεί άμεσα, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι παράνομοι», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου χαιρέτισε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία, σημειώνοντας ότι «έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα ώστε να έχουμε αυτές τις αλλαγές ενώπιον μας και χαιρόμαστε γιατί αμέσως και εντός καλοκαιριού η νομοθεσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και είτε θα δούμε αύξηση σε κάποια επιδόματα αλλά και νέους δικαιούχους το αμέσως επόμενο διάστημα».

Πρόσθεσε ότι η νομοθεσία δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά μια καλή αρχή. «Θεωρούμε ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει περαιτέρω αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Θέλουμε να δούμε περαιτέρω αυξήσεις και περισσότερους δικαιούχους και γι’ αυτό θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες», είπε.

Επίσης, πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ ανέδειξε το θέμα της καθυστέρησης εξέτασης των ενστάσεων από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, σημειώνοντας ότι «αναμένουμε να στελεχωθεί η υπηρεσία και οι πολίτες να λαμβάνουν απάντηση σε πιο μικρό χρονικό διάστημα».

Για το επίδομα τέκνου, ο κ. Αποστόλου είπε ότι αναμένονται αλλαγές το επόμενο διάστημα, με τις οποίες θα αυξηθούν οι δικαιούχοι και θα υπάρχουν αυξήσεις.

Σημείωσε, επίσης, ότι ο ίδιος ανέδειξε και το θέμα των οικογενειών που επαναπατρίζονται από μη ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι με βάση τη σημερινή νομοθεσία, δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο επίδομα τέκνου και στο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού πριν περάσουν 5 χρόνια. «Θέση μας είναι ότι οι Κύπριοι που επαναπατρίζονται θα πρέπει από την πρώτη μέρα να έχουν δικαίωμα τόσο στο επίδομα τέκνου, όσο και στη στήριξη για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να βρεθεί άμεσα λύση στο θέμα. Κατέθεσα πρόταση νόμου πριν μερικούς μήνες, αλλά θα περιμένω και τις κινήσεις του Υφυπουργείου», είπε.



Πηγή: ΚΥΠΕ