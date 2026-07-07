Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της ασφάλειας, της σταθερότητας, της κυριαρχίας και της ευημερίας του Λιβάνου. Ο Πρόεδρος κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Λιβάνου, Reina Charbel, σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη, υπογράμμισε, επίσης, τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών.

Από την πλευρά της, η κ. Charbel διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των άριστων σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Κύπρο και τον Λίβανο, οι οποίοι βασίζονται στη γεωγραφική εγγύτητα, την κοινή ιστορία και τις διαρκείς επαφές μεταξύ των λαών. Περιέγραψε τις διμερείς σχέσεις ως «βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό, τη γνήσια φιλία και τη στενή συνεργασία», σημειώνοντας την εξέλιξή τους σε μια πολύπλευρη εταιρική σχέση που καλύπτει τον πολιτικό διάλογο, την οικονομική συνεργασία, το εμπόριο, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό.

Ο Πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένες προόδους στη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, ξεχωρίζοντας τη Συμφωνία για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου ως ορόσημο που καταδεικνύει τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις καλές γειτονικές σχέσεις.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επέκταση των δεσμών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο επέκτασης των δεσμών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, του εμπορίου, της έρευνας και διάσωσης, της πολιτικής προστασίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κύπρου για υποστήριξη της ασφάλειας, της σταθερότητας, της κυριαρχίας και την ευημερία του Λιβάνου, περιγράφοντας αυτούς τους πυλώνες ως απαραίτητους όχι μόνο για τον λαό του Λιβάνου, αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Επαίνεσε επίσης τον εποικοδομητικό ρόλο του Λιβάνου στην προώθηση του διαλόγου και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας συνεχή προσπάθεια για αποκλιμάκωση, αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου και επιδίωξη διαρκούς ειρήνης. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Λίβανος θα συνεχίσει στην οδό της θεσμικής ενδυνάμωσης, της οικονομικής ανάκαμψης και της εθνικής συμφιλίωσης.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της, η κ. Charbel διαβεβαίωσε ότι θα πράξει «το παν για την περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση και αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος και των δύο χωρών μας».

Ανέφερε ότι ο Λίβανος δεν μπορεί να ξεχάσει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ 1975 και 1990, όταν η Κύπρος έγινε ασφαλές καταφύγιο για δεκάδες χιλιάδες αμάχους, και είπε ότι η χώρα της εκτιμά βαθύτατα την προσωπική εμπλοκή του Προέδρου στην υποστήριξη του Λιβάνου. Αυτό, όπως σημείωσε, μεταφράζεται στις στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο Joseph Aoun, καθώς και στην υπογραφή και έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Θαλασσίων Συνόρων για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ της Δημοκρατίας του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας.

Η κ. Charbel πρόσθεσε ότι «ως ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών, μοιραζόμαστε με την Κύπρο μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας, και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειές σας για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ».

«Παρακαλώ να είστε βέβαιος ότι θα εργαστώ ακούραστα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαιρετικών σχέσεων που καθορίζουν τις σχέσεις μας ανά τους αιώνες, και ελπίζω να συνεργαστώ με εσάς και την Κυβέρνησή σας προς αυτόν τον σκοπό», συμπλήρωσε.

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Πηγή: ΚΥΠΕ