Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες για το «Κράτος Μαφία» και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει την Επιτροπή να δουλέψει για να βγει αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ να απαντήσει σε τοποθετήσεις ότι ο διορισμός Αναγνωστόπουλου θα επιμολύνει τη διαδικασία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πριν από τον διορισμό ζητήθηκε η άποψη της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς η οποία δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα.

«Κάποιοι περιορίζονται μόνο στο να εκφράζουν ανησυχίες», είπε, για να προσθέσει πως «εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες. Και θέλω να σας πω και κάτι προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν, αντιδρούν. Γιατί αυτό γίνεται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο».

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Σημείωσε ότι πριν τον διορισμό του συγκεκριμένου ατόμου, η κυβέρνηση επικοινώνησε και με την Αρχή κατά της Διαφθοράς «και επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα».

Αρα, είπε, «ας αφήσουμε αυτή την Ερευνητική Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και ας μην συνέχεια βρίσκουν κάποιοι τρόπους από αντιπολιτευτικό μένος. Αυτό είναι αποκλειστικά που τους οδηγεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αφήστε την Επιτροπή να δουλέψει, να βγει το αποτέλεσμα και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε», είπε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι «πριν τον συγκεκριμένο διορισμό, μιλήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα».