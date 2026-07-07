Τη διαβεβαίωση ότι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε νέου στρατεύσιμου είναι αδιαπραγμάτευτος και δεδομένος, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Μιλώντας κατά τη διαδικασία της κατάταξης νεοσυλλέκτων στο Στρατόπεδο «Χρίστου Σαμαρά» στην Αθαλάσσα, ο Υπουργός είπε αρχικά πως αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες για τα παιδιά, τις οικογένειές τους και ασφαλώς και για το Υπουργείο και την Εθνική Φρουρά καθώς υποδέχονται τη σειρά 2026.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Εθνική φρουρά είναι η νέα οικογένεια αυτών των παιδιών για τους επόμενους 14 μήνες και επεσήμανε ότι στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς θα τους δοθεί η δυνατότητα αλλά και το προνόμιο να υπηρετήσουν την ημικατεχόμενη πατρίδα τους.

Από την άλλη, συνέχισε, «θέλω να διαβεβαιώσω τις οικογένειες των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά ότι η εκπαίδευση θα είναι μεθοδική και εντατική, αλλά την ίδια ώρα και ταυτόχρονα ο σεβασμός στην προσωπικότητα ενός εκάστου από τα παιδιά είναι αδιαπραγμάτευτος και δεδομένος, και γι’ αυτό είμαι βέβαιος ότι οι εκπαιδευτές τους, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και θα πρέπει να υποστηριχτούν σε αυτήν την υπηρεσία, την οποίαν κάθε χρόνο αναλαμβάνουν για να εκπαιδεύσουν τους νέους στρατιώτες».

Ο Υπουργός Άμυνας τόνισε παράλληλα ότι τα βήματα τα οποία έχει κάνει το Υπουργείο και η Εθνική Φρουρά σε ότι αφορά την εκπαίδευση και την συνολική παρουσία των κληρωτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, προσαρμόζονται πάντα στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα της εποχής που διανύουμε. «Μιας περίεργης εποχής, μιας εποχής με πολλές προκλήσεις, αλλά την ίδια ώρα και μιας εποχής με πολλές ευκαιρίες», είπε.

Απευθυνόμενος στους νέους κληρωτούς της ΕΦ τους είπε πως πρέπει να αισθάνονται περήφανοι και την ίδια ώρα προνομιούχοι. «Περήφανοι διότι έχετε τη δυνατότητα να υπηρετήσετε την πατρίδα σας και προνομιούχοι υπό την έννοια του ότι κάποια άλλα παιδιά συνομήλικα σας για λόγους υγείας δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν μπορεί να τους δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουν με περηφάνια την πατρίδα τους. Για αυτό και εσείς πρέπει να δείξετε εκείνη τη συνέπεια, εκείνη τη σοβαρότητα που θα πρέπει να έχει ένας στρατιώτης ο οποίος υπηρετεί την πατρίδα του», είπε.

Ο κ. Πάλμας τους ανέφερε επίσης πως ήδη έχουν κλείσει ένα σημαντικό κύκλο της ζωής τους με την αποφοίτησή τους από το λύκειο, και πως σήμερα ανοίγει ένας νέος, αυτός της υπηρεσίας στην πατρίδα.

«Θέλω να προσέχετε την υγεία σας, να είσαστε σοβαροί και υπεύθυνοι στην εκπαίδευση σας και να σας ευχηθώ καλή θητεία», κατέληξε ο κ. Πάλμας.

Πηγή: ΚΥΠΕ