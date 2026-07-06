Με αφορμή την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, στις 16 Ιουνίου 2026, αναφορικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία», αλλά και τον δημόσιο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά τον διορισμό των πέντε ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από ενδεχόμενα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, έρευνα του ΣΙΓΜΑ συγκέντρωσε πρόσθετα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας αποτελεί η Γκάμπριελ Μακιντάιρ, Αυστραλή δικηγόρος διεθνούς κύρους, η οποία προήδρευσε της τετραμελούς ομάδας δικηγόρων που διορίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της Αρχής, η Γκάμπριελ Μακιντάιρ «δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την Κύπρο και η πρώτη φορά που αφίχθη στην χώρα ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, προκειμένου να παραλάβει τους όρους εντολής, αφού είχε προηγηθεί σχετική επικοινωνία με την Αρχή».

Πριν από τον διορισμό, η Γκάμπριελ Μακιντάιρ υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Επικεφαλής του Γραφείου και ως Κύρια Νομική Σύμβουλος σε διαδοχικούς προέδρους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), καθώς και του μεταγενέστερου Μηχανισμού IRMCT, ο οποίος δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να συνεχίσει το έργο του ICTY.

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Σε ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2022, αναφέρεται ότι η Γκάμπριελ Μακιντάιρ υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Γραφείου και ως Κύρια Νομική Σύμβουλος τόσο στο ICTY όσο και στο IRMCT, παρέχοντας μεταξύ άλλων συμβουλές για τη δημιουργία και τη λειτουργία του μηχανισμού.

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων στις οποίες εργάστηκε ως κύρια νομική σύμβουλος περιλαμβάνονται εκείνες των, Ράτκο Μλάντιτς, Ράντοβαν Κάρατζιτς και Ογκιστέν Εν-κιρα-μπατ-βάρε.

Στις 5 Μαΐου 2025, λίγες ημέρες μετά την κατάθεση μαρτυρίας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον των λειτουργών που είχε διορίσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς, η Γκάμπριελ Μακιντάιρ διορίστηκε Διευθύντρια της Γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επιστολή της 26ης Ιουνίου 2026 της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, Πάιβι Καουκοράντα, προς τον δημοσιογράφο Τομ Κλίβερ.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, στις 13 Μαΐου 2025, η Γκάμπριελ Μακιντάιρ έλαβε επίσημη άδεια να ολοκληρώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατόπιν αξιολόγησης από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο κατέληξε ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα νέα της καθήκοντα.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η Γκάμπριελ Μακιντάιρ συνέχισε να εργάζεται για τη σύνταξη του πορίσματος εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας της και κατά τη διάρκεια αδειών, μέχρι την υποβολή του στην Αρχή κατά της Διαφθοράς στις 30 Απριλίου 2026.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε αμοιβή από τις κυπριακές αρχές για το έργο που παρείχε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, από δημόσια διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η Γκάμπριελ Μακιντάιρ συγκαταλεγόταν μεταξύ των υπογραφόντων ανοικτής διακήρυξης της πρωτοβουλίας «Justice for the Victims of the Massacre of Iran in 1988», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Λητώ Καριόλου

Ένα δεύτερο πρόσωπο που προκύπτει από την έρευνα είναι η δικηγόρος Λητώ Καριόλου, η οποία εκπροσωπεί τον Μακάριο Δρουσιώτη σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα γεγονότα τα οποία εξετάζονται το τελευταίο διάστημα και έχει δημόσια παρουσία στις σχετικές εξελίξεις.

Από δημόσια διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η κυρία Καριόλου εκπροσώπησε τον Μακάριο Δρουσιώτη στις 15 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε υπόθεση λιβέλου που είχε καταχωριστεί εναντίον του από τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ενώ στις 5 Ιουλίου 2022 τον εκπροσώπησε επίσης στην υπόθεση Δρουσιώτη εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η ίδια, ενεργώντας υπό την ιδιότητα της δικηγόρου του Μακάριου Δρουσιώτη, ζήτησε την εξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, επικαλούμενη ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα στοιχεία ήταν ήδη γνωστά στη δημόσια σφαίρα.

Η έρευνα, ωστόσο, εντόπισε και πρόσθετα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από δημόσιες πηγές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσιευμένο βιογραφικό της, η Λητώ Καριόλου υπηρέτησε ως νομικός αξιωματούχος στο Διεθνή Υπολειμματικό Μηχανισμό για τα Ποινικά Δικαστήρια.

Από το ίδιο βιογραφικό προκύπτει επίσης ότι εργάστηκε σε ορισμένες από τις ίδιες διεθνείς ποινικές υποθέσεις στις οποίες είχε εργαστεί και η Γκάμπριελ Μακιντάιρ, μεταξύ των οποίων οι υποθέσεις των Ράτκο Μλάντιτς, Ράντοβαν Κάρατζιτς και Ογκιστέν Εν-κιρα-μπατ-βάρε.

Επιπλέον, προκύπτει ότι τόσο η Γκάμπριελ Μακιντάιρ όσο και η Λητώ Καριόλου είχαν προσυπογράψει, στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ανοικτή διακήρυξη με τίτλο «Justice for the Victims of the Massacre of Iran in 1988».

Σημειώνεται ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας ήταν το πρόσωπο που προχώρησε στον διορισμό της Γκάμπριελ Μακιντάιρ.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η Γκάμπριελ Μακιντάιρ δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την Κύπρο πριν από τον διορισμό της. Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν από τα δημόσια βιογραφικά και τις διαθέσιμες πληροφορίες αναδεικνύουν προηγούμενη επαγγελματική συνύπαρξη της Γκάμπριελ Μακιντάιρ και της Λητώς Καριόλου στους ίδιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συμμετοχή τους σε ορισμένες από τις ίδιες διεθνείς υποθέσεις.

Τα στοιχεία αυτά δύναται να δημιουργήσουν εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσο η συγκεκριμένη προηγούμενη επαγγελματική συνύπαρξη θα έπρεπε να είχε αξιολογηθεί υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης εμφάνισης σύγκρουσης συμφερόντων ή, τουλάχιστον, να είχε γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας η επαγγελματική συνύπαρξη.