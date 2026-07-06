Στη γραπτή ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον Great Sea Interconnector (GSI) απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί έλλειψης ενιαίας κυβερνητικής γραμμής και υποστηρίζοντας ότι το έργο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι ο Great Sea Interconnector είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση το χειρίζεται «με ενιαία γραμμή, σοβαρότητα και πλήρη συντονισμό με την Ελληνική Κυβέρνηση», στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως σημειώνει, η κοινή θέση Λευκωσίας και Αθήνας είναι το έργο να προχωρήσει με τεχνική τεκμηρίωση, οικονομική υπευθυνότητα, διαφάνεια και με τρόπο που να υπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απαντώντας εμμέσως στις επικρίσεις του ΔΗΣΥ περί αντικρουόμενων μηνυμάτων από κυβερνητικά στελέχη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτηρίζει «ατυχή» την τοποθέτηση της ηγεσίας του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστά μόνο κριτική προς την Κυβέρνηση, αλλά «επί της ουσίας ασκεί κριτική και στην κοινή προσέγγιση που έχει συμφωνηθεί και δρομολογηθεί από Λευκωσία και Αθήνα».

Νωρίτερα, ο ΔΗΣΥ είχε εκφράσει ανησυχία για τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών της Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα ως προς τον χειρισμό του έργου και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει ενιαία κυβερνητική γραμμή. Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να ενημερώσει με σαφήνεια για την πορεία της ανεξάρτητης αξιολόγησης (due diligence), το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και τον χρόνο λήψης των τελικών αποφάσεων.

Κλείνοντας την απάντησή του, ο κ. Λετυμπιώτης τονίζει ότι σε ζητήματα εθνικής και στρατηγικής βαρύτητας απαιτούνται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφυγή προεκλογικών ή άλλων σκοπιμοτήτων, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενεργεί με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας.