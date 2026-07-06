Στον διορισμό μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, με θητεία μέχρι 12 μήνες συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών, στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Η δημιουργία του οργανισμού καλείται να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου, με υποχρέωση υλοποίησης μέχρι το τέλος Αυγούστου, προκειμένου να μη χαθεί η εκταμίευση της σχετικής δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέρος της υποχρέωσης με ορίζοντα υλοποίησης τον Αύγουστο 2026 είναι και ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Οι Βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών εξέφρασαν επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά τους για τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που τίθενται για εξέταση και ψήφιση του νομοσχεδίου. Μεταξύ των αλλαγών που πρότειναν, και με τις οποίες συμφώνησε το Υπουργείο, είναι ότι τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να περνούν τη διαδικασία fit-and-proper (να πληρούν κριτήρια καταλληλότητας και επάρκειας), διαδικασία που παίρνει χρόνο.

Ως λύση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, πρότεινε τον διορισμό μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την υποχρέωση fit-and-proper, με τους Βουλευτές της Επιτροπής να υιοθετούν την πρόταση, τονίζοντας ότι η θητεία του θα πρέπει να είναι για πολύ περιορισμένο διάστημα.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την εισήγηση, σημειώνοντας ότι η θητεία του μεταβατικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

Η Επιτροπή Οικονομικών ολοκλήρωσε τη Δευτέρα την κατ’ άρθρον συζήτηση, με τους Βουλευτές να σημειώνουν ότι εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων, που αφορούν ακόμα και την ίδια τη φύση του Οργανισμού, το δημοσιονομικό κόστος από τη λειτουργία του, τους πόρους από τους οποίους θα αντλεί χρηματοδότηση κ.λπ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει γραπτώς τις απαντήσεις στα ερωτήματα των Βουλευτών που τέθηκαν επί της αρχής, σημειώνοντας ότι αυτός ο οργανισμός μπορεί να αναδείξει μια κυβέρνηση, αλλά, αν δεν τύχει χειρισμού με τον πιο αυστηρό τρόπο, «μπορεί να γίνει ο πολιτικός τάφος μιας κυβέρνησης».

Ζήτησε, επίσης, από το Υπουργείο Οικονομικών, το αναθεωρημένο κείμενο να ετοιμαστεί το συντομότερο, με την Επιτροπή να συνεδριάζει εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη και το νομοσχέδιο να αναμένεται να οδηγηθεί προς ψήφιση σε έκτακτη Ολομέλεια, είτε τη Δευτέρα 13 ή την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, σε δηλώσεις της, ανέφερε ότι η διευκόλυνση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβίωσή τους. «Ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα συμμόρφωσης της Κύπρου με τις απαιτήσεις του ΣΑΑ για τη δημιουργία ενός εθνικού φορέα για διευκόλυνση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να εκταμιευτούν τα €50 εκ.», είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ έχει εκφράσει έντονο προβληματισμό κατά πόσο ο σκοπός του ΣΑΑ επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός ημικρατικού οργανισμού, που «θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό» και κατά πόσο έχουν μελετηθεί εναλλακτικές λύσεις. Γι’ αυτό, είπε, «θα προωθήσουμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα λεφτά που θα δίνονται στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού θα στοχεύουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». Έκανε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη εξασφάλισης ισορροπίας, ώστε να υπάρχει από τη μια ορθή εποπτεία, έλεγχος, διαφάνεια, λογοδοσία και η λιγότερη χρηματοοικονομική έκθεση από πλευράς κράτους, και από την άλλη να διασφαλιστεί η ευελιξία στη χρηματοδότηση των ΜμΕ με αποτελεσματικότητα και γρήγορες διαδικασίες.

Εντός της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι για να μπορέσει να τοποθετηθεί για τα επί μέρους ζητήματα, το ΑΚΕΛ αναμένει απαντήσεις σε ερωτήματα επί της αρχής, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, κάνοντας αναφορά στην άντληση χρημάτων για τη λειτουργία του οργανισμού πέραν της αρχικής χρηματοδότησης και στο κόστος λειτουργίας του οργανισμού.

Ζήτησε, επίσης, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΕ να υπάρχει διαδικασία "fit and proper", κατ’ αντιστοιχία με το τι γίνεται για τα μέλη του ΔΣ του ΧΑΚ, και προσομοιάζοντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα Συμβούλια των Τραπεζών. Η εισήγησή του υιοθετήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής και από το Υπουργείο Οικονομικών, με τις αλλαγές που προαναφέρθηκαν για διορισμό μεταβατικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πρότεινε, επιπρόσθετα, οι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνονται μέσω Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για τεχνοκρατικές θέσεις. Επιπλέον, είπε ότι το Άλμα θα καταθέσει πρόταση νόμου προκειμένου τα μέλη του ΔΣ να μην φέρουν ευθύνη μόνο σε περιπτώσεις που αποδειχθεί κακοπιστία, αλλά και σε περιπτώσεις αλόγιστης ή απερίσκεπτης πράξης, κάτι που πρότεινε να υιοθετηθεί και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Ο κ. Μιχαηλίδης πρότεινε, επίσης, να περιληφθεί πρόνοια στο νομοσχέδιο, προκειμένου ο ΚΟΑΕ να μην μπορεί να δανείζεται πέραν συγκεκριμένου ποσοστού επί των ιδίων κεφαλαίων του, με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών να σημειώνουν ότι θα συζητηθεί η πρόταση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, διαφώνησε με την άποψη ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται από γνωμοδοτικό συμβούλιο, τη στιγμή που έγινε αποδεκτό ότι θα περνούν από διαδικασία fit and proper. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να διορίζονται ως μέλη του ΔΣ άτομα που έχουν κηρύξει πτώχευση και έχουν αποκατασταθεί αυτοδικαίως, παρά μόνο με ακύρωση του διατάγματος πτώχευσής τους.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, είπε ότι αν στο τελικό νομοσχέδιο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται και οι μεσαίες επιχειρήσεις, η Άμεση Δημοκρατία θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

Κατά τη συζήτηση, το Υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις που θα λαμβάνουν χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι βιώσιμες και θα αξιολογούνται με παρόμοια κριτήρια με αυτά των τραπεζών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα μπαίνουν παράμετροι που προωθούν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι κριτήριο αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί, επίσης, ο αριθμός θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν, τυχόν εξαγωγές που μπορεί να ωθήσει η χρηματοδότηση και άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την οικονομία.

Σε σχέση με ανησυχίες Βουλευτών που εκφράστηκαν για την έκθεση του οργανισμού σε κινδύνους από τον δανεισμό και τις εγγυήσεις που θα παρέχει, το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι ο συνολικός δανεισμός που θα παρέχει ο ΚΟΑΕ δεν θα ξεπερνά το 20% των ποσών τα οποία προτίθεται να διαθέσει ο ΚΟAE ανά προγραμματική περίοδο, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση του κράτους σε τέτοιους κινδύνους.

Στο νομοσχέδιο προβλεπόταν, επίσης, η δυνατότητα του ΚΟΑΕ να ιδρύει επενδυτικά ταμεία ή σχήματα, προκειμένου να παρέχει ίδια κεφάλαια σε επιχειρήσεις. Μετά από ενστάσεις των Βουλευτών, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την αφαίρεση της συγκεκριμένης πρόνοιας.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Οργανισμού, σημειώθηκε ότι το αρχικό κεφάλαιο του ΚΟΑΕ που θα καταβληθεί από το κράτος ανέρχεται στα €60 εκ., με το Υπουργείο Οικονομικών να σημειώνει ότι το κράτος δεν αναμένεται να καταβάλει άλλα κεφάλαια προς τον ΚΟΑΕ και ο Οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται είτε με δανεισμό ή με άλλο τρόπο άντλησης κεφαλαίων. Το Υπουργείο σημείωσε, επίσης, ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 υπάρχει πρόνοια για €55 εκ. για τον σκοπό αυτό.

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Πηγή: ΚΥΠΕ