Σε πορεία εσωκομματικής ανασυγκρότησης εισέρχεται η ΕΔΕΚ μετά το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, με τον μεταβατικό πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου, να δηλώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών πριν από την εκλογή νέας ηγεσίας.

Μιλώντας για τις αποφάσεις του συνεδρίου, ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι εγκρίθηκε να προηγηθεί τον Οκτώβριο το καταστατικό συνέδριο, ώστε να συζητηθούν και να διευθετηθούν τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα και να εγκριθεί νέο καταστατικό. Ακολούθως, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το εκλογικό συνέδριο για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας.

Δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος

Ερωτηθείς αν θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ, ο Νίκος Αναστασίου απάντησε ότι αυτό δεν βρίσκεται στις προθέσεις του.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ανέλαβε την προεδρία έπειτα από παρότρυνση στελεχών του κόμματος και με στόχο να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο μέχρι το επόμενο συνέδριο. Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του, εφόσον, όπως είπε, η κομματική βάση κρίνει πως η παρουσία του ήταν εποικοδομητική και ζητήσει να συνεχίσει για ακόμη ένα ή δύο χρόνια μέχρι την προετοιμασία της νέας ηγεσίας.

Απάντηση για τις αντιδράσεις στο συνέδριο

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για τη διαδικασία του συνεδρίου και στις διαμαρτυρίες της Πρωτοβουλίας Αγώνα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ υποστήριξε ότι τηρήθηκαν πλήρως οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Όπως εξήγησε, είχε καθοριστεί να προηγηθεί η ομιλία του προέδρου και στη συνέχεια να ανοίξει κατάλογος ομιλητών για όλους τους συνέδρους. Ανέφερε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επιχείρησαν να ανέβουν στο βήμα αμέσως μετά την ομιλία του, ωστόσο συμμορφώθηκαν όταν τους ζητήθηκε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και τελικά έλαβαν τον λόγο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι διαπίστωσε σημαντική σύγκλιση απόψεων μεταξύ των διαφορετικών πλευρών, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κοινή συναινετική πρόταση στα περισσότερα ζητήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδική διαφωνία που τέθηκε σε ψηφοφορία αφορούσε το αν θα προηγηθεί το καταστατικό ή το εκλογικό συνέδριο.

«Η εσωστρέφεια ήταν το μεγαλύτερο λάθος»

Ο Νίκος Αναστασίου παραδέχθηκε ότι η ΕΔΕΚ έχει διαπράξει λάθη, τα οποία, όπως είπε, έχουν ήδη αναγνωριστεί και αποτελούν αντικείμενο αυτοκριτικής.

Χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο πρόβλημα την εσωστρέφεια που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι σταδιακά επικράτησε το προσωπικό συμφέρον έναντι της συλλογικής προσπάθειας.

«Άρχισε να μπαίνει το «εγώ» αντί του «εμείς» και ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΕΔΕΚ οφείλει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή, διατηρώντας σταθερές τις θέσεις της τόσο στο Κυπριακό όσο και στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Παραμένει στη συγκυβέρνηση

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της συγκυβέρνησης.

Ανέφερε ότι οι συνολικές πολιτικές επιλογές της ΕΔΕΚ θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα και το επικείμενο συνέδριο, σημειώνοντας πως υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 για τη λήψη αποφάσεων.

«Η ΕΔΕΚ δικαιούται συμμετοχή στον ανασχηματισμό»

Αναφερόμενος στον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αποκάλυψε ότι εντός της εβδομάδας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς αν η ΕΔΕΚ θα ζητήσει υπουργικές θέσεις, απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι το κόμμα δεν εκπροσωπείται πλέον στη Βουλή, δικαιούται συμμετοχή τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και σε κυβερνητικές επιτροπές.

Πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια εκπροσώπηση, το θέμα θα τεθεί προς αξιολόγηση στα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ.



