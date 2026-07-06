Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφερε τη δυνατότητα να ενωθούν όλοι γύρω από ένα κοινό όραμα σε μια εθνική αποστολή, ανέφερε τη Δευτέρα η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, σε εκδήλωση για τη συμβολή στις δράσεις της Προεδρίας των δύο Μεγάλων (CYTA, Ayia Napa Marina) και των δύο Χρυσών Χορηγών (EKO Cyprus, Coca-Cola HBC Cyprus) της Προεδρίας, στους οποίους απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, η κ. Ραουνά ανεφερε ότι το ταξίδι της Προεδρίας δεν ξεκίνησε τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά πριν από δυόμισι χρόνια.

«Από την πρώτη στιγμή, ήμασταν συνειδητοποιημένοι για τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται, όπως για όλα τα κράτη μέλη, αλλά η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα κράτος μέλος όπως η Κύπρος, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, ως ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κράτος μέλος που είναι το μοναδικό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, και φυσικά, το τελευταίο κράτος μέλος υπό κατοχή. Με την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είχαμε σαφή εντολή και αποστολή, για μια Προεδρία που θα παραδώσει αποτελέσματα, για ένα μονόδρομο για επιτυχία, για ευκαιρία να αναδειχθεί ό,τι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ταυτοχρόνως, η Προεδρία προσέφερε τη δυνατότητα να ενωθούν όλοι γύρω από ένα κοινό όραμα, σε μια εθνική αποστολή», ανέφερε στη συνέχεια.

Σημείωσε και ότι για τις ανάγκες της Προεδρίας κινητοποιήθηκε όλη η δημόσια υπηρεσία, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, και όλες οι διπλωματικές αποστολές της Κύπρου, προσθέτοντας ότι ήταν ένα ταξίδι που αφορούσε όλη την κοινωνία, για αυτό και υπήρξε στενή συνεργασία με νέους και σχολεία.

Αναφερόμενη στους χορηγούς, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η συμβολή τους ήταν ιδιαιτέρως σημαντική. «Ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανοιχτή, διαφανή, θεσμικά ορθή, έτσι εργαστήκαμε για την προεδρία. Η συνεισφορά σας ήταν ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνο σε είδος και σε υπηρεσίες, αλλά και για τη συνεργασία για ένα αξιοσημείωτο έργο», συμπλήρωσε.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο διευθυντής της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρης Μαυρομμάτης, είπε ότι για τη διοργάνωση των συναντήσεων της Κυπριακής Προεδρίας η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε εξαρχής ότι η επιτυχία ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά έργο του δημόσιου τομέα, αντίθετα, προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνεισφορά ευρύτερων δυνάμεων της κοινωνίας και της οικονομίας.

Προσέθεσε ότι με αυτή τη φιλοσοφία διαμορφώθηκε ένα σαφές, διαφανές και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο χορηγιών, με τη Γραμματεία της Προεδρίας να απευθύνει ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, διαφανείς διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου και δημόσια ανακοίνωση των τελικών χορηγών.

«Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που τιμούμε σήμερα, καθώς και οι υπόλοιποι χορηγοί που στήριξαν την Προεδρία, δεν περιορίστηκαν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Συνέβαλαν με την τεχνογνωσία τους, την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν σε μια εθνική προσπάθεια με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση», ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι στην κοινή αυτή διαδρομή, οι χορηγοί αποτέλεσαν πολύτιμους συνεργάτες.

«Με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις υποδομές και τη στήριξή τους γενικότερα συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η Κυπριακή Προεδρία να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής της και να αναδείξει το επίπεδο επαγγελματισμού, ποιότητας και φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την Κύπρο», τόνισε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία, η Cyta, ως Μέγας Χορηγός της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, παρείχε υπηρεσίες διαδικτύου, συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικές συσκευές τύπου tablet, ενώ η Ayia Napa Marina, ως έτερος Μέγας Χορηγός της Κυπριακής Προεδρίας, παραχώρησε το σύνολο των κλειστών και υπαίθριων εγκαταστάσεών της για τη φιλοξενία του δείπνου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων στις 23 Απριλίου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εταιρεία EKO Cyprus Limited στήριξε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, προσφέροντας καύσιμα και υπηρεσίες καθαρισμού των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ η εταιρεία Coca-Cola HBC Cyprus στήριξε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 με την προσφορά εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών, τα οποία διατέθηκαν στο πλαίσιο συναντήσεων υψηλού επιπέδου και πλήθους εκδηλώσεων της Προεδρίας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ