Σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» διατύπωσε η δικηγόρος του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι του ΣΙΓΜΑ.

Η κ. Καριόλου υποστήριξε ότι προκύπτουν ζητήματα αντικειμενικής αμεροληψίας ως προς τους διορισμούς των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια κριτήρια εξαίρεσης που εφαρμόστηκαν για τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα θα έπρεπε να εξεταστούν και σε άλλες περιπτώσεις.



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«Υπάρχει ερωτηματικό για τον ρόλο του Προέδρου»

Η δικηγόρος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε καταθέσει ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς και, όπως είπε, υπάρχουν δημόσιες αναφορές για συμμετοχή του σε συνάντηση με πρόσωπο που σχετίζεται με την υπόθεση Focus. Κατά την άποψή της, αυτό δημιουργεί ερωτήματα ως προς το κατά πόσο θα έπρεπε να έχει οποιονδήποτε ρόλο στη διαδικασία επιλογής των ανακριτών.

Η κ. Καριόλου εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για συγκεκριμένους διορισμούς, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων λόγω προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης ορισμένων προσώπων με εμπλεκόμενους στις υποθέσεις που πρόκειται να διερευνηθούν.

Όπως ανέφερε, μέρος της διερεύνησης αφορά καταγγελίες για παράνομες παρακολουθήσεις, υποκλοπές, τη δράση της ΚΥΠ, αλλά και ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των λογισμικών παρακολούθησης.

«Μαρτυρικό υλικό παραδόθηκε σε εμπλεκόμενους»

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε για τη διαχείριση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι εμπιστευτικές μαρτυρίες και στοιχεία κατέληξαν στα χέρια προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Όπως είπε, πολίτες που δεν είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία επέλεξαν να καταθέσουν εμπιστευτικά ενώπιον των ερευνών, με τη διαβεβαίωση ότι οι καταθέσεις τους θα παρέμεναν προστατευμένες. Υποστήριξε όμως ότι, στη συνέχεια, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε σε υπηρεσίες και πρόσωπα που, σύμφωνα με την ίδια, εμπλέκονται σε κεφάλαια της υπό διερεύνηση υπόθεσης.

«Χάθηκε πολύτιμος χρόνος»

Η δικηγόρος εξέφρασε ακόμη ανησυχία ότι δεν έγιναν εγκαίρως ανακριτικές ενέργειες για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως υποστήριξε, το πόρισμα θα έπρεπε να είχε οδηγήσει άμεσα σε ενέργειες για τη διατήρηση κρίσιμου μαρτυρικού υλικού, ακόμη και με αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς άλλες χώρες, εκφράζοντας τον φόβο ότι η καθυστέρηση ενδέχεται να επέτρεψε την αλλοίωση ή απώλεια στοιχείων.

Οι τοποθετήσεις της κ. Καριόλου διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που ακολούθησε τον διορισμό της ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν από το πόρισμα της Αρχή κατά της Διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία».



