Ανοίγεις την πόρτα της τρέλας, είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ερώτηση του Φειδία Παναγιώτου, αν πρέπει η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ. «Πίσω από το ΝΑΤΟ κρύβεται ένα στρατιωτικο – βιομηχανικό κατεστημένο. Παράγουν όπλα, πωλούν.. τι θα γίνει με όλα αυτά;», διερωτήθηκε ο διπλωμάτης για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο ότι δεν μπορείς να υπολογίζεις σε προστασία, όταν ο βασικός σου αντίπαλος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ.

Ο κ.Μαυρογάννης φιλοξενήθηκε σε podcast του ευρωβουλευτή και μεταξύ άλλων είπε ότι δεν του αρέσουν οι στρατιωτικοί συνασπισμοί. «Δεν θεωρώ ότι μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το ΝΑΤΟ είχε λόγο ύπαρξης. Αντίθετα διατηρήθηκε γιατί παίζονται διάφορα άλλα παιχνίδια. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει και επεκτάθηκε. Είναι μια συμμαχία που δουλεύει στη βάση της αμοιβαίας προστασίας. Η Κύπρος έδειξε στο παρελθόν ενδιαφέρον όχι για ένταξη αλλά στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη που ανήκει στο ΝΑΤΟ (σ.σ είναι πρόγραμμα) και έθεσε βέτο η Τουρκία».

Συνέχισε λέγοντας ότι αυτό που γίνεται λόγος τώρα είναι δήθεν να υπάρχει ομπρέλα του ΝΑΤΟ με τη λύση Κυπριακού. «Δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Σημαίνει ότι τα εγγυητικά δικαιώματα θα είναι υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ».

Ο διπλωμάτης έθεσε στο τραπέζι και μια άλλη παράμετρο. Αυτή του αν συζητάμε την ένταξη στο ΝΑΤΟ ως αντάλλαγμα για μια δίκαιη λύση. «Αν μου έλεγαν ότι θα καταργηθούν εγγυήσεις και στρατεύματα θα το συζητούσα, όχι όπως μας το λεν τώρα».