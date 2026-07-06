Ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μάριος Χανίδης, χαρακτήρισε τις αποφάσεις του χθεσινού συνεδρίου του κόμματος ως καθοριστικές για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για οργανωτική ανασυγκρότηση, θεσμική ανανέωση και αποκατάσταση της ενότητας.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ανέφερε ότι το συνέδριο αποφάσισε να προηγηθεί το καταστατικό συνέδριο και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί το εκλογικό συνέδριο, ενώ θα προχωρήσει και το ξεκαθάρισμα του μητρώου μελών.

Όπως εξήγησε, το κόμμα κατέληξε να χρησιμοποιήσει ως βάση το μητρώο μελών του 2015, το οποίο, όπως είπε, ήταν αποδεκτό από όλες τις πλευρές, προκειμένου να τερματιστούν οι διαφωνίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου, ο οποίος θα καλύπτει την περίοδο από την προεδρία του Γιαννάκη Ομήρου μέχρι σήμερα.

«Στόχος είναι να σταματήσουν οι οποιεσδήποτε αιχμές και, εάν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά του κόμματος, να βγουν στην επιφάνεια και όσοι έχουν ευθύνη να δώσουν απαντήσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα επεισόδια και την ένταση που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Χανίδης δεν επιχείρησε να τα υποβαθμίσει.

«Ναι, υπήρξαν εντάσεις. Δεν θα το κρύψω ούτε θα προσπαθήσω να το ωραιοποιήσω», είπε, σημειώνοντας ότι σε ένα ιστορικό κόμμα με μακρά διαδρομή, διαφορετικές απόψεις και εσωτερικές πληγές, οι συγκρούσεις δεν αποτελούν απαραίτητα αρνητική εξέλιξη.

Όπως υποστήριξε, οι εντάσεις μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία μιας ειλικρινούς επανεκκίνησης, εφόσον όλοι θέσουν πάνω από προσωπικές διαφορές και εσωκομματικές ομάδες το συμφέρον της παράταξης και της κοινωνίας.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ επεσήμανε ακόμη ότι οι έντονες αντιπαραθέσεις δεν αποτελούν κυπριακή ιδιαιτερότητα, σημειώνοντας πως αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται σε πολιτικά συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

«Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι ποιος θα κερδίσει εσωκομματικά, αλλά να ξανακερδίσει η πολιτική την εμπιστοσύνη του πολίτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία αναμένει από τα πολιτικά κόμματα λύσεις για την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τους νέους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του Κυπριακού.

Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, ο κ. Χανίδης τόνισε ότι η ΕΔΕΚ επιδιώκει να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο, «όχι ως συμπλήρωμα κανενός, αλλά ως δύναμη αρχών και κοινωνικής ευαισθησίας».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες, με νέο καταστατικό, νέα ηγεσία και ένα «ενωμένο και συντεταγμένο κόμμα», στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας προς τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηρικτές της ΕΔΕΚ.