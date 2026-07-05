Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η δικαίωση των θυμάτων της τουρκικής εισβολής και η αταλάντευτη συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο του επιμνημόσυνου λόγου του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα. Στο ετήσιο μνημόσυνο των φονευθέντων και αγνοουμένων της Κώμης Κεπήρ, το οποίο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου, Λάρνακα, ο ΥΠΑΜ απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες, τονίζοντας ότι η θυσία τους αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη ευθύνης, ενότητας και εθνικής συνέχειας.

Η κοινότητα Κώμη Κεπήρ όπως και τόσες άλλες κοινότητες της Κύπρου, έχει συνδέσει άρρηκτα την ιστορική της πορεία με τις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας του τόπου μας, αλλά και με τη διαρκή προσήλωση των Ελλήνων της Κύπρου στους αγώνες για ελευθερία και αξιοπρέπεια, είπε ο κ. Πάλμας.

«Σε αυτό το πλαίσιο οι θυσίες των ανθρώπων που μνημονεύουμε σήμερα δεν μπορούν να ιδωθούν ανεξάρτητα από τη μακρά ιστορική διαδρομή του κυπριακού ελληνισμού», σημείωσε, κάνοντας αναφορά από τα πρώτα χρόνια της περιόδου της αγγλοκρατίας, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, μέχρι την τουρκική εισβολή.

«Μεταξύ των τριών αδικοχαμένων κατοίκων της κοινότητας κατά την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, ή και μεταγενέστερα λόγω των συνθηκών της εποχής, συγκαταλέγεται και ο αγωνιστής Γιαννάκης Στεφανίδης, η δολοφονία του οποίου αποτελεί μια από τις μελανές σελίδες της τετραετίας 1955 – 59», είπε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα πρώτα χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαδεύτηκαν από σοβαρές διακοινοτικές εντάσεις, οι οποίες κλόνισαν από πολύ νωρίς τη σταθερότητα και τη συνοχή του νεοσύστατου κράτους.

Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1963, σημείωσε, αποτέλεσαν την απαρχή μιας μακράς περιόδου έντονης πολιτικής αστάθειας, με βαθιές συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αναφερόμενος και στα γεγονότα της Τηλλυρίας που «αποτέλεσαν την πρώτη απόπειρα στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, με στόχο την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας», για να σημειώσει ότι «οι εξελίξεις αυτές υπήρξαν το προοίμιο των ακόμη τραγικότερων γεγονότων που κορυφώθηκαν την επόμενη δεκαετία».

Ο κ. Πάλμας χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία ακολούθησε λίγες ημέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ως «το πλέον δραματικό ορόσημο της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας», με τις επιπτώσεις να είναι «εκτεταμένες και ιδιαιτέρως οδυνηρές για την πατρίδα μας».

Ο ΥΠΑΜ αναφέρθηκε στους νεκρούς και αγνοούμενους της εισβολής και τους εκτοπισμένους.

«Ο απολογισμός για την κοινότητα Κώμης Κεπήρ παραμένει. Συνολικά 15 δολοφονηθέντες και αγνοούμενοι», σημειώσει για να τονίσει ότι «μέσα από το βαρύ αυτό ιστορικό τίμημα αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ένταση η σημασία της πατρίδας ως ύψιστης αξίας για κάθε άνθρωπο».

Σήμερα, είπε στη συνέχεια ο κ. Πάλμας, «μνημονεύοντας τους φονευθέντες κατοίκους της κοινότητας Κώμης Κεπήρ, μας δίδεται η ευκαιρία να αναλογιστούμε και τις δικές μας ευθύνες έναντι της ιστορίας μας. Καθίσταται ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψουμε τον αγώνα για τη διεκδίκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων μας».

Οφείλουμε, τόνισε, με ενότητα και ομοψυχία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στο εθνικό μας ζήτημα.

«Μιας λύσης που θα οδηγεί στην απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, θα ενισχύει την αρμονική λειτουργία του κράτους και θα εγγυάται την ευημερία και την πρόοδο όλων των πολιτών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για τον λαό μας και τις επόμενες γενιές», είπε.

Χρέος δικό μας, είπε τέλος ο Υπουργός Αμυνας, «είναι να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη τους, να αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους και να συνεχίζουμε τον αγώνα για μια πατρίδα ελεύθερη, ασφαλή και δικαιωμένη».

Πηγή: ΚΥΠΕ