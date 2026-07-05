Μια χώρα όπως η δική μας δεν έχει την πολυτέλεια της λήθης και η Κύπρος δεν δικαιούται να ξεχάσει και δεν ξεχνά τη θυσία των 13 ηρώων του Μαρί, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι το κράτος δεν έχει δικαίωμα στην αμέλεια και στην αναβολή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση, το πρωί της Κυριακής, στο ετήσιο μνημόσυνο του αρχιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη και του ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, χοροστατούντος του Χωροεπισκόπου Αμαθούντας Νικόλαου.

Στον επιμνημόσυνο του λόγο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως η 11η Ιουλίου 2011 είναι μια ημέρα που χάραξε την Κύπρο, που βύθισε στο πένθος οικογένειες, κοινότητες, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία, ολόκληρη την πατρίδα μας. «Μια ημέρα που δεκατρείς άνθρωποι έφυγαν άδικα, αφήνοντας πίσω τους πόνο που δεν σβήνει, ερωτήματα που δεν σιωπούν και μια υποχρέωση που δεν παραγράφεται», συμπλήρωσε.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, συνέχισε, η μνήμη επιστρέφει με την ίδια δύναμη «γιατί υπάρχουν απώλειες που ο χρόνος δεν τις μικραίνει, θυσίες που ο χρόνος δεν τις σβήνει, ονόματα που δεν γίνονται παρελθόν».

Ο Ανδρέας Ιωαννίδης και ο Κλεάνθης Κλεάνθους, σημείωσε, έμειναν στη μνήμη μας επειδή έφεραν ήθος και «δεν τους θυμόμαστε επειδή φορούσαν στολή, τους τιμούμε επειδή υπηρέτησαν αυτή τη στολή μέχρι την τελευταία στιγμή».

Λέγοντας ότι ο ηρωισμός αποκαλύπτεται μόνο όταν ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον εαυτό του και στην αποστολή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπέδειξε ότι «εκείνοι ανήκαν στους λίγους, τους εκλεκτούς, που είχαν το ψυχικό μεγαλείο να επιλέξουν την αποστολή».

Τόνισε, παράλληλα, ότι η σημερινή μέρα είναι ημέρα περισυλλογής, ημέρα υπόκλισης «αλλά, κυρίως, ημέρα ευθύνης» και πως η τραγωδία στο Μαρί έθεσε ενώπιον μας μια αλήθεια που δεν επιτρέπεται να ξεχαστεί, ότι δηλαδή «το κράτος δεν έχει δικαίωμα στην αμέλεια, δεν έχει δικαίωμα στην αναβολή, δεν έχει δικαίωμα να θυμάται την ευθύνη μόνο όταν έχει ήδη επέλθει η απώλεια».

«Αυτό είναι το μήνυμα του Μαρί. Η πολιτεία τιμά πραγματικά τους νεκρούς της όταν προστατεύει τους ζωντανούς. Τους τιμά όταν μαθαίνει από τα τραύματά της. Τους τιμά όταν κάνει την οδύνη θεσμική μνήμη και τη θεσμική μνήμη πράξη», συμπλήρωσε.

Διαμήνυσε δε ότι «μια χώρα όπως η δική μας δεν έχει την πολυτέλεια της λήθης», αφού όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει μια πατρίδα που βιώνει ακόμη τις συνέπειες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής και αγωνίζεται για απελευθέρωση.

Μια πατρίδα, είπε, που ζει σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια εποχή αβεβαιότητας, αλλά επιλέγει να στέκεται ως δύναμη ευθύνης, σταθερότητας και αξιοπρέπειας, που επιμένει να ενδυναμώνει όλους τους παράγοντες ισχύος. Σε μια τέτοια πατρίδα, υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης, δεν μπορεί να είναι αφηρημένη έννοια η ασφάλεια, αλλά εθνική επιταγή, καθημερινή αποστολή και όρος επιβίωσης και προοπτικής.

«Η αμυντική θωράκιση της χώρας μας είναι καθήκον απέναντι στην ιστορία», συνέχισε και πρόσθεσε πως «η ενίσχυση των θεσμών και κρίσιμων δομών δεν είναι διοικητική επιλογή, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, είναι πράξη δικαιοσύνης, γιατί η πατρίδα οφείλει να είναι άξια εκείνων που την υπηρετούν».

Ανέφερε επίσης ότι, για την πολιτεία, ο Ανδρέας Ιωαννίδης και ο Κλεάνθης Κλεάνθους είναι ήρωες του καθήκοντος και πως, αν και καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει πραγματικά τον πόνο των συγγενών και καμία τελετή ν’ αναπληρώσει την απουσία τους, «μπορούμε όμως να πούμε, με σεβασμό και με ειλικρίνεια, ότι η Κύπρος δεν δικαιούται να ξεχάσει και δεν ξεχνά». «Δεν ξεχνά τη θυσία τους. Δεν ξεχνά το ήθος τους. Δεν ξεχνά το χρέος που άφησαν πίσω και μας βαραίνει συλλογικά», πρόσθεσε.

Μαζί με τον Αρχιπλοίαρχο Ανδρέα Ιωαννίδη και τον Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, είπε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μνημονεύουμε σήμερα «με βαθύ σεβασμό» και τους υπόλοιπους 11 που χάθηκαν στη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011, τον Πλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου, τον Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέους, τον Κελευστή Αντώνη Χαραλάμπους, τους δίδυμους αδελφούς Κελευστές Χρήστο και Μίλτο Χριστοφόρου, τον Υπαστυνόμο Ανδρέα Παπαδόπουλο και τους Λοχίες Γιώργο Γιακουμή, Σπύρο Τταντή, Αδάμο Αδάμου, Βασίλη Κρόκο και Παναγιώτη Θεοφίλου.

«Τα ονόματά τους είναι χαραγμένα στην καρδιά της Κύπρου. Στη συνείδηση της πολιτείας. Στην ιστορία ενός λαού που γνωρίζει ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια δεν χαρίζονται, αλλά κερδίζονται, φυλάσσονται, τιμώνται», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι ο Ανδρέας Ιωαννίδης και ο Κλεάνθης Κλεάνθους μάς άφησαν μια βαριά παρακαταθήκη, «να βλέπουμε το καθήκον ως δρόμο, να βλέπουμε τη μνήμη ως ευθύνη, την πατρίδα ως αποστολή ζωής».

Κάθε φορά που η πολιτεία αποφασίζει, που η διοίκηση καλείται να προλάβει, η ηγεσία καλείται να αναλάβει και κάθε φορά που η πατρίδα ζητά από τους ανθρώπους της να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπερβούν την εποχή τους, πρόσθεσε, «η μνήμη τους θα είναι εκεί, σιωπηλή, αλλά παρούσα, πονεμένη, αλλά φωτεινή, αυστηρή, αλλά δίκαιη».

Σήμερα, ανέφερε, υποκλινόμαστε στη μνήμη, το ήθος και την αυτοθυσία των δεκατριών ηρώων του Μαρί και στις οικογένειες τους και «ανανεώνουμε μια υπόσχεση. Να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε, να προνοούμε, να υπηρετούμε την πατρίδα με την ευθύνη που αξίζει στους ήρωες της».

Ο κ.Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης και ο Ανθυπασπιστής Κλεάνθης Κλεάνθους στάθηκαν στο ύψος του όρκου τους, στο ύψος της στολής τους και «δεν έμειναν απλά στη θέση τους, έμειναν στην ιστορία, μας κοιτούν και μας θυμίζουν ότι, εθνικό είναι ό,τι είναι αληθές και την αξία μιας πατρίδας όταν υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα γι αυτήν».

«Και χωρά σήμερα μόνο ένας όρκος. Πως η Κύπρος που πόνεσε, η Κύπρος που αγωνίζεται, η δική τους Κύπρος που δεν σκύβει το κεφάλι, θα τους κρατάει για πάντα στη συλλογική μήνη και συνείδηση, ως φρουρούς της τιμής και της αξιοπρέπειας της», κατέληξε στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο των δυο ηρώων του Μαρί, στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας και κατάθεση στεφάνων, εκ μέρους της Κυβέρνησης, της Εκκλησίας, πολιτικών κομμάτων και συγγενών.

Πηγή: ΚΥΠΕ