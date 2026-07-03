Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπου θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται επ’ αφορμή των επετείων το πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής από το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας, τα οργανωμένα σύνολα των Κυπρίων αποδήμων και Τοπικές Αρχές. Ο Υπουργός Εσωτερικών θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και της τουρκικής εισβολής του 1974, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026, από το Γενικό Προξενείο, την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδας και την Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Ιωάννου θα προσφωνήσει το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του Δήμου Σερρών και του Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με τους συνδέσμους της κυπριακής παροικίας, στην Πλατεία Πεσόντων και Αγνοουμένων Πολεμιστών Κύπρου 1974 και στο Άλσος Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας Βεργίνας, αντίστοιχα.

Την Κυριακή, ο Υπουργός Εσωτερικών θα προσφωνήσει εκδήλωση του Δήμου Καλαμαριάς και των παροικιακών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποδοθούν τιμές στον Συνταγματάρχη Τεθωρακισμένων (επ’ ανδραγαθία) Αθανάσιο Φωτόπουλο, ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά την υπεράσπιση του Αεροδρομίου Λευκωσίας στις 23 Ιουλίου 1974.

Ο Υπουργός Εσωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου.

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