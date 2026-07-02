Η επένδυση του Κράτους στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι συνεχής, είναι συνειδητή επιλογή και θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Ινστιτούτου το απόγευμα της Πέμπτης.

Το κτίριο, είπε, είναι ένα σύμβολο προόδου, αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης, και εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της κυπριακής επιστημονικής κοινότητας «για την οποία είμαστε περήφανοι».

«Είναι μια επένδυση στην υγεία των πολιτών μας, στην έρευνα που αλλάζει ζωές και στη γνώση που διαμορφώνει το μέλλον μας», ανέφερε.

Σήμερα, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «παραδίδουμε το νέο κτίριο του Ινστιτούτου, ένα έργο που σηματοδοτεί ακόμη ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας».

Η σημερινή ημέρα, είπε, «αποτελεί ορόσημο όχι μόνον για το Ινστιτούτο, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο». Σημείωσε ότι το νέο αυτό κτίριο, έκτασης πέραν των 11.000 τετραγωνικών μέτρων, συνολικού κόστους 31 εκατομμυρίων ευρώ, «συνιστά μία από τις σημαντικότερες, σπουδαιότερες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Έρευνας και της Υγείας στη χώρα μας». Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, «αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της συνέργειας μεταξύ κράτους και ευρωπαϊκών θεσμών», είπε.

«Η επένδυση του Κράτους στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι συνεχής, είναι συνειδητή επιλογή και σίγουρα θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Εδώ και δεκαετίες, σημείωσε, «το Ινστιτούτο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας μας, σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή και δικαιολογημένα είμαστε όλοι περήφανοι».

Πρόσθεσε ότι, με αφοσίωση στην αριστεία, το Ινστιτούτο έχει καταφέρει να συνδυάζει την έρευνα, τη διάγνωση, την κλινική φροντίδα και την εκπαίδευση, προσφέροντας, την ίδια στιγμή, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. «Και χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής μάς κάνει περήφανους», ανέφερε.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προσφορά του Ινστιτούτου στην κυπριακή κοινωνία, είπε, σημειώνοντας ότι, ανάμεσα σε πολλά άλλα, κάθε χρόνο εξυπηρετεί περίπου 6.500 ασθενείς, και παρέχει περισσότερες από 80.000 κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκουν στο Ινστιτούτο ελπίδα, στήριξη, έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα υγείας.

Ανέφερε ακόμη ότι το κτίριο έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο «αυτή την πολύ σημαντική αποστολή». «Οι σύγχρονες υποδομές του, τα υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια, οι εξειδικευμένες μονάδες, καθώς και οι νέοι χώροι εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων που ακούραστα το στελεχώνουν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει το Ινστιτούτο, αλλά την ίδια στιγμή ενισχύει και την προσπάθεια της πολιτείας να επαναπατρίσουμε κυπριακό ταλέντο που μπορεί να εργοδοτηθεί σε τέτοια κέντρα αριστείας», πρόσθεσε.

Η επέκταση αυτή, θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη νέων ερευνητικών ομάδων, την προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων από την Κύπρο και το εξωτερικό και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής, όπως οι νευροεπιστήμες, η γενετική και γονιδιωματική, η βιοϊατρική έρευνα, η εξατομικευμένη ιατρική και οι σπάνιες παθήσεις, είπε ακόμη.

«Παράλληλα, το νέο αυτό στολίδι ενισχύει ουσιαστικά το οικοσύστημα υγείας της χώρας μας. Δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, για ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και για αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος των ασθενών», πρόσθεσε. Επιπλέον, ενδυναμώνει τη διασύνδεση της έρευνας με την κλινική πράξη, ώστε τα αποτελέσματα, να μετατρέπονται πιο γρήγορα σε πραγματικά οφέλη για την κοινωνία, ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι η επέκταση του Ινστιτούτου δημιουργεί νέες προοπτικές για προσέλκυση διεθνών ερευνητικών κονδυλίων, συμμετοχή σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της καινοτομίας. «Πρόκειται, λοιπόν, για μια επένδυση που δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στον τομέα της γνώσης και της καινοτομίας», είπε ο Πρόεδρος.

Ως Κυβέρνηση, είπε, «αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδος μιας χώρας δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με την ικανότητά της πολιτεία, της Κυβέρνησης, να επενδύει στη γνώση, στην επιστήμη και στον άνθρωπο». Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου αποτελεί ακριβώς μια τέτοια επένδυση, είπε, «που ενισχύει τη δημόσια υγεία, προάγει την επιστημονική αριστεία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές ερευνητών και επαγγελματιών υγείας».

Αναφερόμενος στην δική του παρουσία και πολλών, όπως ανέφερε, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην τελετή εγκαινίων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «για τη δική μας κυβέρνηση, η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας, βρίσκονται στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων μας, όπως, εξάλλου, ορίζεται από το ιδεολογικό-πολιτικό μας πλαίσιο, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό».

Ενδεικτικά ανέφερε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6,7% στις δαπάνες για παροχές στην παιδεία, στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια, ενώ αυξημένες είναι και οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι στον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος «προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε».

Κλείνοντας, εξέφρασε «την τεράστια ευαρέσκειά» του για το γεγονός ότι το έργο «ολοκληρώθηκε ακριβώς στον χρόνο του», συγχαίροντας τον εργολάβο, τους αρχιτέκτονες, τους μελετητές, τους επιμελητές. «Πριν από τρία ακριβώς χρόνια καταθέσαμε τον θεμέλιο λίθο και σήμερα, το παραδίδουμε και επισήμως στην επιστημονική κοινότητα, με τη βεβαιότητα ότι θα αναπτυχθούν νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, θα αναπτυχθούν καινοτόμες θεραπείες, θα εκπαιδευτούν οι επιστήμονες του αύριο και, φυσικά, το σημαντικότερο, θα προσφερθούν ακόμη καλύτερες, πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που τις χρειάζονται», είπε ο Πρόεδρος.

«Ημέρα Περηφάνιας», «Ιστορικό Ορόσημο»

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Καθηγητής Μιχάλης Κωμοδρόμος, στην δική του ομιλία ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα «είναι μια μέρα περηφάνειας», όχι μόνο για τον Ινστιτούτο, αλλά για την επιστήμη, για την έρευνα και για την κοινωνία. «Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο κτίριο. Στην πραγματικότητα, όμως, εγκαινιάζουμε νέες δυνατότητες, για την έρευνα, για τους ασθενείς και για τις επόμενες γενιές των επιστημόνων της χώρας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι το νέο κτίριο θα στεγάσει νέες ερευνητικές ομάδες και σύγχρονες υποδομές, ενισχύοντας σημαντικά τα επιστημονικά έργα του Ινστιτούτου γύρω από τις νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, όπως και τις σπάνιες νόσους. «Θα δημιουργήσει τον χώρο όπου θα γεννηθούν νέες ιδέες, νέες συνεργασίες και, ελπίζουμε, νέες ανακαλύψεις», είπε, μεταξύ άλλων.

Είπε ακόμη ότι το Ινστιτούτο «είχε την ευλογία» να κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από διακρίσεις και επιστημονικές επιτυχίες, την εμπιστοσύνη και την αγάπη των ανθρώπων. «Και αυτό είναι κάτι που δεν θεωρούμε ποτέ δεδομένο. Γιατί στο τέλος της ημέρας η έρευνα δεν αφορά μόνο την επιστήμη, αφορά ανθρώπους», είπε, σημειώνοντας ότι πίσω από κάθε νευρολογική πάθηση και κάθε σπάνια νόσο υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια κοινότητα, άνθρωποι που περιμένουν απαντήσεις, ελπίδα, πρόοδο. «Η εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το Ινστιτούτο και τους επιστήμονες του αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη αναγνώριση και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ευθύνη», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωμοδρόμος ανέφερε ακόμη ότι, η μεγαλύτερη αξία αυτού του κτιρίου είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν μέσα σε αυτό, και που, ως νέοι επιστήμονες, θα βρουν εδώ ευκαιρίες να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να προσφέρουν.

Σημείωσε ακόμη ότι πολλοί Κύπριοι επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό διατηρούν την ελπίδα να επιστρέψουν κάποτε στην πατρίδα τους και ότι τέτοιες επενδύσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε αυτή η ελπίδα να γίνει πραγματικότητα.

Ο Δρ Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, είπε στη δική του ομιλία ότι η σημερινή μέρα «αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία του Ινστιτούτου». «Με τα εγκαίνια του νέου μας κτιρίου εγκαινιάζουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από την Ίδρυση του Ινστιτούτου και ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός οργανισμού που εδώ και 36 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια την υγεία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την κοινωνία», είπε.

Το κτίριο, με συνολικό εμβαδό 11.400 τετραγωνικά μέτρα, είπε, σχεδιάστηκε με γνώμονα όχι μόνο τις ανάγκες του σήμερα αλλά κυρίως της προκλήσεις του αύριο. Σημείωσε ότι φιλοξενεί σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια, προηγμένες τεχνολογικά υποδομές και νέους χώρους έρευνας και εκπαίδευσης, «δημιουργώντας ένα περιβάλλον που επιτρέπει στο Ινστιτούτο να διευρύνει ακόμη περισσότερο το επιστημονικό και ακαδημαϊκό του αποτύπωμα». Είπε ότι η υλοποίησή του δεν θα ήταν δυνατή, χωρίς τη συγχρηματοδότηση της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το δάνειο, το οποίο ανέρχεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή του κτιρίου, τη χρηματοδότηση ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και την αγορά σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού, είπε.

Ο κ. Φυλακτού ανέφερε ακόμη ότι το νέο κτίριο στεγάζει ήδη νέες ερευνητικές ομάδες, σε τομείς αιχμής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και των διεθνών συνεργασιών του Ινστιτούτου.

Σημείωσε ότι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου αποτελεί έναν οργανισμό που υπηρετεί τον άνθρωπο μέσα από τρεις αλληλένδετους πυλώνες: την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, την έρευνα και την εκπαίδευση. «Για εμάς, οι τρεις αυτοί πυλώνες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Αλληλοτροφοδοτούνται καθημερινά, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα γνώσης, όπου η έρευνα μετατρέπεται σε διάγνωση, η διάγνωση σε θεραπευτικές δυνατότητες και η γνώση επιστρέφει ξανά στην κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση» πρόσθεσε.

Κάνοντας αναφορά στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου, είπε μεταξύ άλλων, ότι υποστηρίζουν ασθενείς και οικογένειες που ζουν με κληρονομικές και γενετικές παθήσεις, διαγιγνώσκουν σπάνια νοσήματα, καρκίνους και λοιμώξεις, συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση μέσα από τον προγεννητικό γενετικό έλεγχο, και τα εθνικά ανιχνευτικά προγράμματα για γενετικές παθήσεις, συμμετέχουνε σε διεθνείς κλινικές δοκιμές, και δίνουν σε ασθενείς στην Κύπρο πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές.

Είπε ότι το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς, ενώ αναφέρθηκε και στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, και στα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά του προγράμματα στη Μοριακή Ιατρική, την Ιατρική Γενετική, τις Νευροεπιστήμες και τη Βιοτεχνολογία.

«Πριν από 36 χρόνια κάποιοι άνθρωποι τόλμησαν να ονειρευτούν ότι η Κύπρος μπορούσε να αποκτήσει ένα κέντρο διεθνούς επιπέδου. Σήμερα αυτό το όραμα στέκεται μπροστά μας πιο ισχυρό από ποτέ», είπε, σημειώνοντας ότι το νέο κτίριο δεν αποτελεί τον προορισμό, αλλά το εφαλτήριο «για όλα όσα φιλοδοξούμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα». Το σημαντικότερο έργο μας δεν είναι τα κτίρια που χτίζουμε, είναι οι ζωές που αλλάζουν, είπε ο κ. Φυλακτού.

Κατά την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας των εγκαινίων του κτιρίου και ξεναγήθηκε στους χώρους του νέου κτιρίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της επιστημονικής κοινότητας, και πρέσβεις ξένων χωρών.



Πηγή: ΚΥΠΕ