Την αντίθεσή του στην προτεινόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Λυκαβηττού, στη Λευκωσία, εκφράζει το ΕΛΑΜ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αποσύρουν τη σχετική πρόταση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Την αντίθεσή του στην προτεινόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Λυκαβηττού, στη Λευκωσία, εκφράζει το ΕΛΑΜ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αποσύρουν τη σχετική πρόταση.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι διαφωνεί με τη δημιουργία οποιασδήποτε κλειστής ή ανοιχτής δομής φιλοξενίας σε κατοικημένες περιοχές, σημειώνοντας ότι η θέση αυτή εκφράστηκε τόσο με την καταψήφιση της πρότασης στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας όσο και με την παρουσία αντιπροσωπείας του στη συγκέντρωση κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, το ΕΛΑΜ προτείνει, όπως αναφέρει, η προσωρινή διαμονή των παράτυπων μεταναστών να γίνεται σε κλειστές δομές εκτός αστικών κέντρων και κατοικημένων περιοχών μέχρι την απέλασή τους. Καταλήγοντας, δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των κατοίκων του Λυκαβηττού και επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού.