Ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) προχώρησε σήμερα σε μια νέα κίνηση ψηφιακής επικοινωνίας, ανακοινώνοντας τη δημιουργία επίσημου καναλιού στο WhatsApp. Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), κάλεσε τους πολίτες να συνδεθούν σαρώνοντας τον QR κωδικό από υπολογιστή με την κάμερα του κινητού τους, με στόχο, όπως αναφέρει, «έναν άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας».





Συνδεθείτε με το επίσημο κανάλι μου στο WhatsApp. Το κανάλι δημιουργήθηκε για να έχουμε έναν άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας.



Για να συνδεθείτε, ανοίξτε την υφιστάμενη ανάρτηση από υπολογιστή και ακολούθως σαρώστε με την κάμερα του κινητού σας, τον πιο κάτω… pic.twitter.com/nFRMGvkrSr — Averof Neofytou (@AverofCY) July 1, 2026

Σε e-mail που απέστειλε το Γραφείο Τύπου του ΔΗΣΥ αναφέρει:



«Το επίσημο κανάλι του Αβέρωφ Νεοφύτου στο WhatsApp είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό, προσφέροντας έναν πιο άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο ενημέρωσης για τη δημόσια δραστηριότητά του.

Μέσα απ’ το κανάλι, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις αναρτήσεις και γενικότερα για τη δημόσια παρουσία του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το κανάλι λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο ενημέρωσης και οι δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται μόνο από τον ίδιο. Παράλληλα, το WhatsApp διασφαλίζει πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ακολούθων του καναλιού. Τα στοιχεία των χρηστών δεν είναι ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενώ κάθε χρήστης διατηρεί πλήρως την ιδιωτικότητά του.

Η εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν».

Εσωτερικές διεργασίες

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών διεργασιών στον ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, με τον Αβέρωφ να εμφανίζεται, όπως όλα δείχνουν, αποφασισμένος να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος.

Αν και ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί για τις προθέσεις του όσον αφορά την επόμενη προεδρική αναμέτρηση, η επιλογή ενίσχυσης της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω μιας πλατφόρμας συναινεί προς αυτή την κατεύθυνση..

Σηματοδοτεί η δημιουργία του καναλιού την έναρξη μιας πιο οργανωμένης πολιτικής επαναδραστηριοποίησης; Αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για τη διατήρηση και διεύρυνση της πολιτικής του επιρροής; Ή πρόκειται απλώς για μια κίνηση εκσυγχρονισμού της επικοινωνίας του, χωρίς ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις;



Προετοιμασίες και πολιτικό πλαίσιο

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αβέρωφ έχει ήδη ξεκινήσει να στήνει επιτελείο και να προετοιμάζεται συστηματικά, με το νέο κανάλι WhatsApp (που αριθμεί ήδη περίπου 1.000 ακόλουθους) να αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ενημερώσει υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος για την αμετακίνητη απόφασή του να δώσει την εσωκομματική μάχη με στόχο να είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ το 2028. Αν δεν τα καταφέρει, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει πλήρως την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.



Στον ΔΗΣΥ συζητούνται πάντως fast-track διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου, με έκτακτο παγκύπριο συνέδριο να αναμένεται την άνοιξη του 2027.

Τα ερωτήματα



Η δημιουργία του επίσημου καναλιού WhatsApp δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση επικοινωνίας. Στο πολιτικό περιβάλλον της Κύπρου, τέτοιες κινήσεις συχνά λειτουργούν ως εργαλεία άμεσης επαφής με τη βάση και οικοδόμησης προσωπικού δικτύου υποστηρικτών, ιδίως όταν υπάρχει εσωκομματικός ανταγωνισμός.

Είναι η πιο πάνω κίνηση σήμα προετοιμασίας ή «μηνύματος» προς την ηγεσία; Είναι ουσιαστικα΄ένδειξη ότι ο Αβέρωφ δεν υποχωρεί και σκοπεύει να διεκδικήσει ενεργά το χρίσμα, Πώς θα αντιδράσει η ηγεσία του ΔΗΣΥ; Θα υπάρξει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Αννίτας Δημητρίου ή θα παραμείνει σιωπηλή έως ότου ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίου; Πώς θα επηρεάσει η ενδεχόμενη εσωκομματική «μάχη» στον ΔΗΣΥ το συνολικό σκηνικό των προεδρικών του 2028, ιδίως αν το κόμμα επιλέξει να κατέβει με δικό του υποψήφιο (όπως έχει δηλώσει η ηγεσία του);