Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επαινετικό τρόπο στο εξάμηνο εκ περιτροπής προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες, υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος άσκησε τις αρμοδιότητές της με γνώση, αίσθημα ευθύνης και θεσμική εντιμότητα».

Σε παρέμβασή του στην εκδήλωση της πρεσβείας της Κύπρου παρά την Αγία Έδρα, αφιερωμένη στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου προεδρίας, ο καρδινάλιος Παρολίν (ο οποίος είναι και ο στενότερος συνεργάτης του πάπα Λέοντα) υπογράμμισε:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την προεδρία σε μια πολυσύνθετη γεωπολιτική φάση, λόγω διχασμών, εντάσεων και συγκρούσεων, αλλά είχε την ικανότητα να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο της με γνώση, αίσθημα ευθύνης και θεσμική εντιμότητα. Βασίσθηκε σε αναγκαίες προτεραιότητες και έλαβε υπόψη τις σημαντικές προκλήσεις που η ευρωπαϊκή ήπειρος καλείται να αντιμετωπίσει. Το μότο που διάλεξε η Κύπρος για την προεδρία της, "μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο'', μετατρέπεται σε προσδοκία και δέσμευση για όλους».

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Αγία Έδρα εκτιμά ιδιαίτερα την συνεισφορά της Κύπρου στην διεθνή κοινότητα». «Η προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε για την Κύπρο μια περαιτέρω ευκαιρία για να εκφράσει τις αρχές εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της, όπως είναι η δυνατότητα συνάντησης, η υποδοχή, ο διάλογος και η αλληλεγγύη. Είμαι βέβαιος ότι οι αξίες αυτές θα συνεχίσουν να εμπνέουν τους Κυπρίους και ότι η πλούσια αυτή κληρονομία θα ευνοήσει την προαγωγή ενός πιο δίκαιου και αδελφωμένου κόσμου» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός του Βατικανού.

Ο πρέσβης της Κύπρου παρά την Αγία Έδρα, Γιώργος Πουλίδης, αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν στο εξάμηνο εκ περιτροπής προεδρίας που ολοκληρώθηκε χθες, όπως τα νέα βήματα σε ό,τι αφορά την διαδικασία διεύρυνσης, με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, την εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα.

Μιλώντας, ειδικότερα, για τα νέα βήματα της διαδικασίας διεύρυνσης, ο κύριος Πουλίδης υπογράμμισε ότι αποτελεί απόδειξη του ότι «το ευρωπαϊκό όραμα και σχέδιο διατηρεί την δύναμη έλξης του και την ικανότητα να προσφέρει μια προοπτική σταθερότητας, δημοκρατίας, και αξιοπρέπειας σε όποιον την αναζητά». Σε ό,τι αφορά, δε, την σχέση της Κύπρου με την Αγία Έδρα, τόνισε ότι «πρόκειται για μια σχέση η οποία εκφράζεται βαθύτατα με την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του διαλόγου και του Δικαίου, ως αναγκαία εργαλεία για την οικοδόμηση της ειρήνης».

Στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, αρχιεπίσκοπος Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ, καρδινάλιοι και υψηλόβαθμοι κληρικοί, μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Ιταλίας, δημοσιογράφοι και ξένοι διπλωμάτες, ανάμεσα στους οποίους η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή και η πρέσβης μας παρά την Αγία Έδρα, Δέσποινα Πούλου.

Πηγή: ΑΠΕ