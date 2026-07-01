Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι ο επόμενος καλεσμένος του επιτυχημένου podcast "People by WTF" του Ινδού επιχειρηματία και επενδυτή Νίκιλ Καμάθ, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

Στο τρέιλερ του επεισοδίου, ο Καμάθ παρουσιάζει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «τον ιστορικό που έγινε πρόεδρος μιας χώρας», σημειώνοντας ότι η Κύπρος, με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Όπως αναφέρει, η συζήτηση επικεντρώνεται στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να εκφράζει την άποψη ότι ο κόσμος επιστρέφει σε μια περίοδο έντονων ανταγωνισμών ισχύος, παρόμοια με εκείνη που μελετούσε κατά την ακαδημαϊκή του πορεία.

Σύμφωνα με την περιγραφή του επεισοδίου, οι δύο συζήτησαν γιατί «το να ξεκινήσει ένας πόλεμος είναι εύκολο, αλλά το να τελειώσει είναι σχεδόν αδύνατο», γιατί η Ινδία μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης και πώς είναι να βρίσκεται κανείς στην κορυφή της πολιτικής εξουσίας.

Το πλήρες επεισόδιο αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες.



