Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση όλων των νεοσυλλέκτων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία κατανομής των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ σε Κλάδους, Όπλα – Σώματα και Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Χρίστου Σαμάρα» στην Αθαλάσσα, στην παρουσία μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας ενεργοποίησε τη διαδικασία μέσω του συστήματος, με τα αποτελέσματα να εξάγονται λίγα λεπτά αργότερα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Πάλμας είπε ότι η κατανομή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένου λογισμικού, το οποίο επεξεργάστηκε τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ίδιοι οι στρατεύσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάταξης.

Όπως ανέφερε, το λογισμικό εφάρμοσε ενιαία, καθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια μοριοδότησης, «χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος».

Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε ο Υπουργός, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς η κατανομή προέκυψε αποκλειστικά από αντικειμενικά δεδομένα, τις δηλωθείσες προτιμήσεις των στρατευσίμων και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι στόχος είναι η επίτευξη του πλέον δίκαιου και ισότιμου αποτελέσματος, στη βάση κοινών και λεπτομερών κριτηρίων, που εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους στρατεύσιμους.

Ανεξαρτήτως της μονάδας στην οποία θα κατανεμηθούν, πρόσθεσε, η Εθνική Φρουρά έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η κατάταξη, η προσαρμογή των νέων στρατευσίμων στο στρατιωτικό περιβάλλον και η εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας να πραγματοποιηθούν με ομαλό τρόπο.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα τηρηθούν από την Επιτροπή Επιλογικής Διαδικασίας, χωρίς να δημοσιοποιηθούν ή να είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε, και θα κοινοποιηθούν σε κάθε στρατεύσιμο την ημέρα της κατάταξής του.

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό των μονάδων είναι πλήρως προετοιμασμένο να παρέχει καθοδήγηση, υποστήριξη και συνδρομή σε κάθε οπλίτη της 2026 ΕΣΣΟ, ώστε να αποκτήσει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στα νέα δεδομένα της στρατιωτικής ζωής.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι στρατεύσιμοι θα έχουν τη διαρκή στήριξη της Εθνικής Φρουράς», είπε ο κ. Πάλμας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η στρατιωτική υπηρεσία να αποτελέσει μια εποικοδομητική εμπειρία, η οποία θα συμβάλει τόσο στην επιχειρησιακή τους εκπαίδευση όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη, μέσα σε περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η διαδικασία έλαβε υπόψη υπηρεσιακές ανάγκες, δηλωθείσες προτιμήσεις, κριτήρια μοριοδότησης και ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ