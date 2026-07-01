Τη θέση ότι με τη στήριξη της Ελλάδας, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να προασπίζεται το δίκαιο με στόχο τη λύτρωση της πατρίδας, εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στη συνάντηση που είχε την Τρίτη στην Αθήνα με τον Έλληνα ομόλογό της, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε, παράλληλα, τις θερμές ευχαριστίες του κυπριακού λαού για τη στήριξη της Ελλάδος σε κάθε δοκιμασία και έκανε ειδική αναφορά στα τελευταία γεγονότα με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις.

Η Πρόεδρος της Βουλής κατέληξε λέγοντας πως τα Κοινοβούλια έχουν σημαντικότατο ρόλο να επιτελέσουν, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της «ότι θα βρούμε τους τρόπους ακόμα περισσότερο να ισχυροποιήσουμε αυτή την αδελφική σχέση και αυτή την συνταύτιση σε αυτή την κοινή πορεία, την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, επανέλαβε πως «τόσο η Βουλή των Ελλήνων όσο και ο ελληνικός λαός πλήρως συμπαρίσταται και στέκει δίπλα στον κυπριακό λαό μέχρι την πλήρη δικαίωση της μεγάλης στιγμής της επανένωσης του νησιού».

Ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε επίσης ότι «η όποια λύση, ακόμη και αυτή που μπορεί να βασίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και κυρίως δίκαιη εάν δεν φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης Τούρκος από τον στρατό κατοχής και αν δεν κλείσει οριστικά το θέμα των αγνοουμένων, δίνοντας απαντήσεις και για τον τελευταίο αγνοούμενο».

Πηγή: ΚΥΠΕ