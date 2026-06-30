Επενδύουμε στην ανάπτυξη της γνώσης μέσα από την αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή αποφοίτησης της Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «C.D.A. College».

Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ο Πρόεδρος είπε ότι «μαζί με εσάς νιώθουμε περήφανοι και εμείς για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού κεφαλαίου της ζωής σας. Ένα κεφάλαιο για το οποίο χρειάστηκε να δουλέψετε με υπομονή και επιμονή, προκειμένου να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις των μαθημάτων του κλάδου σας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το πτυχίο που αποκτήσατε με μόχθο έχει ισχυρό αντίκρισμα λαμβάνοντας υπόψιν το εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοιτήσατε αλλά έχει και θετικό αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία μας».

«Εσείς είστε η νέα γενιά ανθρώπων που θα οδηγήσει την πατρίδα μας στην πρόοδο και την ευημερία. Όλοι εσείς είστε το μέλλον της πατρίδας μας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «αυτόν ακριβώς τον στόχο έθεσε στο επίκεντρο της αποστολής του το CDA College όταν ξεκίνησε το 1976 υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για τη πατρίδα μας, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένο για 50 και πλέον χρόνια στην παροχή ποιοτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το Κολλέγιο «από την πρώτη στιγμή έχει συνδέσει την εκπαίδευση με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας», σημειώνοντας πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένα συντριπτικό ποσοστό των αποφοίτων του Κολλεγίου σας εργοδοτείται αμέσως μετά την αποφοίτησή του».

«Αυτός, εξάλλου, είναι και ο καθοριστικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ανώτερη Εκπαίδευση στο νέο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από τα ραγδαία τεχνολογικά άλματα, από την απροβλεψιμότητα και τις συνεχείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις», τόνισε. «Ένα περιβάλλον στο οποίο η κοινωνική και οικονομική πρόοδος προϋποθέτει την ανάπτυξη της γνώσης, την ενίσχυση της καινοτομίας και την καλλιέργεια εξειδικευμένων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό», πρόσθεσε.

«Και ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή επενδύουμε συστηματικά μέσα από την αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, προωθώντας στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν την ποιότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία και ενισχύουν την εκπαίδευσή μας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η απόφασή μας να προχωρήσουμε με την ίδρυση Τεχνικών Γυμνασίων. Ξεκινήσαμε με δύο τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, συνεχίζουμε με ακόμη δύο, τέσσερα στο σύνολό τους και είναι ειλικρινά πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ανταπόκριση, αφού το ενδιαφέρον των μαθητών μας ξεπερνά τις διαθέσιμες θέσεις», υπογράμμισε.

«Σήμερα φθάνετε σε ένα σημαντικό ορόσημο της ζωής σας. Φτάσατε εδώ με κόπο, επιμονή και αφοσίωση. Ένας νέος δρόμος διανοίγεται πλέον μπροστά σας, γεμάτος προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες», είπε. «Έχοντας ως εφόδια τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που αποκτήσατε από τις σπουδές σας, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του μέλλοντος», συμπλήρωσε.

«Σε μια εποχή που μεταβάλλεται διαρκώς, τολμήστε να οραματίζεστε και να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να θυμάστε ότι η φοίτηση δεν ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση, αλλά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ)