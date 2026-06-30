Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να στρέφει τα πυρά του κατά του βουλευτή του Άλματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και τον ίδιο να απαντά κάνοντας λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Η λογοδοσία των θεσμών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας. Εξίσου θεμελιώδης, όμως, είναι και η προστασία της ανεξαρτησίας τους. Τα δύο δεν είναι αντικρουόμενα. Αντιθέτως, είναι αλληλένδετα.

Η εμμονή και η συστηματική στάση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν συνάδει με τη θεσμική ισορροπία που απαιτείται και δημιουργεί την εικόνα μιας προσπάθειας καθυπόταξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με κίνδυνο την παραλυσία στην εσωτερική της λειτουργία.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές προσεγγίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα ο ίδιος υποστήριζε όταν κατείχε το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή. Οι θεσμικές αρχές δεν μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε φορά ο καθένας. Η συνέπεια αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας στη δημόσια ζωή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να συναινέσει ούτε σε θεσμούς που λειτουργούν χωρίς λογοδοσία ούτε σε πρακτικές που επιχειρούν να θέσουν την Ελεγκτική Υπηρεσία ή/και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές υπό πολιτική κηδεμονία, άμεσα ή έμμεσα.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, με σαφείς ρόλους, αμοιβαίο σεβασμό και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μόνο έτσι υπηρετούνται η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον.

Απάντηση από Άλμα

Το κόμμα που επί μια δεκαετία επιχείρησε να διαβρώσει την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και άλωσε, με πολιτικούς διορισμούς, τη Νομική Υπηρεσία, εμφανίζεται σήμερα ως υπερασπιστής της ανεξαρτησίας των θεσμών. Στην πραγματικότητα, όμως, η σημερινή ανακοίνωση δεν αφορά την ανεξαρτησία των θεσμών. Αφορά την εκδικητική εμπάθεια του ΔΗΣΥ απέναντι σε εκείνον που αποκάλυψε τις πομπές και τα σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που ζήτησα στη συνεδρία ήταν το αυτονόητο: η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για θέση με την οποία συμφώνησαν και άλλα μέλη της Επιτροπής, πλην των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ξεκάθαρο γιατί ο ΔΗΣΥ επέλεξε να επιτεθεί προσωπικά σε ένα μόνο μέλος της Επιτροπής, επιστρατεύοντας μάλιστα και μεθόδους προπαγάνδας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι δήθεν οι σημερινές μου θέσεις βρίσκονται σε αντίθεση με όσα υποστήριζα ως Γενικός Ελεγκτής. Ουδέν αναληθέστερο.

Εκείνο, όμως, που ουσιαστικά πράττει σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι να επιχειρεί να διαβρώσει το δικαίωμα της Βουλής να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολιτική κηδεμονία». Είναι ακόμη πιο λυπηρό ότι σε αυτή την προσπάθεια πρωτοστατεί η Πρόεδρος της Βουλής, η οποία, αντί να υπερασπίζεται τις εξουσίες και τον θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου, επιλέγει να τις υπονομεύει.

Από την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκείνο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα είναι ότι η λογοδοσία των θεσμών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας και ότι εξίσου θεμελιώδης είναι η προστασία της ανεξαρτησίας τους.

Η προσήλωσή μου, όπως και του Άλματος, στις δύο αυτές αρχές δεν αποδεικνύεται με ανακοινώσεις αλλά με πράξεις. Στην ερχόμενη Ολομέλεια θα καταθέσω πρόταση νόμου που θωρακίζει την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τρόπο που δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα. Την Πέμπτη, στην Επιτροπή Ελέγχου, θα καταθέσω και τα στοιχεία που έχω ήδη προαναγγείλει και τα οποία αφορούν τη λογοδοσία.

Η μεγαλύτερη πολιτική ειρωνεία είναι ότι ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της λογοδοσίας και της ανεξαρτησίας των θεσμών, όταν είναι η παράταξη που, κατά τη δεκαετή διακυβέρνησή της, αμφότερες τις πολέμησε συστηματικά και υπονόμευσε συνειδητά .