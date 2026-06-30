Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ευχαρίστησε την Τρίτη την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου για τη συνεργασία της με το θεσμικό όργανο της ΕΕ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X».

Πιο συγκεκριμένα, η κα. Μέτσολα ευχαρίστησε την ομάδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την «εξαιρετική συνεργασία και τη στενή σύμπραξη» με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την ηγεσία του και τη δέσμευσή του υπέρ μίας ισχυρής και ενωμένης Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία απέφερε απτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε άλλη ανάρτησή της, η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στην προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), σημειώνοντας ότι ένας ισχυρότερος Οργανισμός σημαίνει ισχυρότερη προστασία για τους ανθρώπους.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς ασφαλέστερα προϊόντα και ισχυρότερες δικλίδες προστασίας απέναντι στις επιβλαβείς χημικές ουσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πιερφραντσέσκο Μαράν, τον εισηγητή Κριστόφ Κλερζώ και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη της συμφωνίας με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Προεδρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ