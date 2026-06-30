Ως μία από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων ετών αποτίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Κυπριακή Προεδρία, ανακοινώνοντας παράλληλα τη διατήρηση του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και των ευρωπαϊκών κλιμακίων στα υπουργεία, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε.

Κατά την τελετή λήξης της Προεδρίας που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενεί» στην παρουσία εκατοντάδων κρατικών λειτουργών, εθελοντών και όλων όσων συνέβαλαν στο εγχείρημα, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, έκαναν επίσης λόγο για μια διεθνώς αναγνωρισμένη επιτυχία που ενίσχυσε τον ρόλο και τη φωνή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και απέδωσε το αποτέλεσμα στην πολύμηνη προετοιμασία, τον επαγγελματισμό και τη συλλογική προσπάθεια όσων εργάστηκαν για την υλοποίησή της.

«Πίσω από κάθε πετυχημένη σύνοδο, πίσω από κάθε συμφωνία, πίσω από κάθε θετικό σχόλιο που ακούσαμε αυτούς τους έξι μήνες υπήρχαν άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι είστε όλοι εσείς», είπε απευθυνόμενος στους λειτουργούς και εθελοντές που συμμετείχαν στην προετοιμασία και υλοποίηση της Προεδρίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος απέδειξε πως, παρά το μικρό της μέγεθος και το γεγονός ότι είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να τελεί υπό κατοχή, μπορεί να οργανώνει και να ηγείται με επιτυχία μιας τόσο σημαντικής ευρωπαϊκής διαδικασίας.

«Η μικρή Κύπρος, το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατοχή, μπορεί να οργανώνει, μπορεί να συντονίζει και να ηγείται μιας τόσο μεγάλης προσπάθειας με τρόπο που να κερδίζει τον σεβασμό όλων», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αυτοπεποίθηση με την οποία η Κύπρος άσκησε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, διεκδίκησε ενεργό ρόλο και πέτυχε ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Κάποτε με θράσος, οφείλω να πω, αν σκεφτώ το μέγεθος της χώρας μας απέναντι στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε πολύ θράσος σε αυτή την Προεδρία, με σημαντικά αποτελέσματα», ανέφερε.

Όπως είπε, η προσέγγιση αυτή συνέβαλε ώστε η Κυπριακή Προεδρία να αναγνωριστεί διεθνώς ως μία από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές των τελευταίων ετών, παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές γεωπολιτικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις του εξαμήνου, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από μία διεθνείς κρίσεις.

«Μας έπεσαν πάνω από μία κρίση και θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτές τις κρίσεις με απόλυτη επιτυχία. Ήταν ακόμη μία πρόκληση για την Προεδρία μας, ένα περαιτέρω εμπόδιο που ξεπεράσαμε», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, την οποία ευχαρίστησε για τον συντονισμό της προσπάθειας, λέγοντας ότι «χωρίς τη Μαριλένα δεν θα τα καταφέρναμε», ενώ συνεχάρη επίσης τον Υπουργό Εξωτερικών, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους λειτουργούς όλων των υπουργείων, των κρατικών υπηρεσιών και τους εθελοντές, όπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάλυψαν την Προεδρία.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει τόσο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων όσο και τα ευρωπαϊκά κλιμάκια στα υπουργεία, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε.

«Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και να κρατήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά κλιμάκια στα υπουργεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος μας σε αυτήν δεν είναι απλώς μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι, σε μεγάλο βαθμό, θέμα εσωτερικής πολιτικής, γιατί στην Ευρώπη λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε όλους όσοι εργάστηκαν για την Κυπριακή Προεδρία να αισθάνονται υπερήφανοι για τη συμβολή τους.

«Να είστε περήφανοι, γιατί αυτή η επιτυχία είναι και δικό σας προσωπικό επίτευγμα», κατέληξε.

Ραουνά: Η Κυπριακή Προεδρία απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα μετρά περισσότερο από το μέγεθος μιας χώρας

Μήνυμα ότι η Κύπρος απέδειξε στην πράξη πως ακόμη και ένα μικρό κράτος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον διαθέτει σχέδιο, αποτελεσματικότητα και ισχυρή προετοιμασία, έστειλε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, κατά την τελετή λήξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Ενδεχομένως πριν αναλάβουμε κάποιοι να σκέφτηκαν: ένα μικρό κράτος μέλος με ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, πόσα θα καταφέρει; Αποδείξαμε όμως ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι αυτό που φέρνουμε στο τραπέζι. Είναι η αποτελεσματικότητά μας», ανέφερε.

Η κ. Ραουνά ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να αναδείξει την Κύπρο σε αξιόπιστο διαμεσολαβητή, επιτυγχάνοντας πρόοδο σε σειρά δύσκολων ευρωπαϊκών φακέλων.

«Η Κύπρος αναδείχθηκε ως παράδειγμα, ως έντιμος διαμεσολαβητής, φέρνοντας αποτελέσματα σε φακέλους που βρίσκονταν σε αδιέξοδο για περισσότερο από μία δεκαετία», είπε, αναφερόμενη σε ζητήματα όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η διεύρυνση, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.600 συναντήσεις στις Βρυξέλλες, περισσότερες από 300 διοργανώσεις στην Κύπρο, 19 άτυπες υπουργικές συναντήσεις, καθώς και η πρώτη άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Κύπρο, ενώ η χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 30.000 επισκέπτες.

Η Υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας δημιουργήθηκε από την αρχή, παράλληλα με την προετοιμασία του εγχειρήματος.

«Φτιάξαμε μια υπηρεσία από το μηδέν και όλα αυτά, καθώς ταυτόχρονα υλοποιούσαμε το έργο προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας», είπε.

Απευθυνόμενη στους λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, των σωμάτων ασφαλείας και στους εθελοντές, τόνισε ότι η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

«Η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας είναι η δική σας επιτυχία», ανέφερε.

Η κ. Ραουνά είπε ότι η ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας νέας περιόδου αξιοποίησης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά το εξάμηνο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μπορεί να κλείνει το κεφάλαιο του εξαμήνου, ανοίγει όμως ένα άλλο, στο οποίο θα χτίσουμε πάνω στην παρακαταθήκη που αφήνει η Κυπριακή Προεδρία. Έχουμε ισχυρότερη φωνή, ισχυρότερο ρόλο και αυτά θα τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της Κύπρου και των πολιτών της», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, κατά την προετοιμασία και υλοποίηση της Προεδρίας δημιουργήθηκε ένας αποτελεσματικός επιτελικός μηχανισμός συντονισμού μεταξύ της Γραμματείας της Προεδρίας, των υπουργείων, των υφυπουργείων και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στις Βρυξέλλες, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη μελλοντική διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων της χώρας.

Κόμπος: Η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίστηκε από όλους, παρά τις πολλαπλές διεθνείς κρίσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, χαρακτήρισε την Κυπριακή Προεδρία μια εθνική αποστολή που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σημειώνοντας ότι η θετική αποτίμησή της δεν προέρχεται από την κυπριακή πλευρά, αλλά από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους θεσμούς της ΕΕ.

«Το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι που εμείς χαρακτηρίζουμε ως επιτυχημένο. Είναι από τις σπάνιες φορές που το λένε όλοι οι άλλοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσοι βρέθηκαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διαπίστωσαν το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατούσε για την Κυπριακή Προεδρία.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία κλήθηκε να διαχειριστεί, πέραν των υποχρεώσεών της, σειρά σοβαρών διεθνών εξελίξεων, αναφέροντας ενδεικτικά τη Βενεζουέλα, τη Γροιλανδία και το Ιράν. Όπως είπε, σε διαφορετικές συνθήκες οι κρίσεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία μιας προεδρίας, ωστόσο στην περίπτωση της Κύπρου «θεωρώ ότι αυτό δεν έγινε. Το αντίθετο».

Αναφερόμενος στην προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια, η χώρα δεν διέθετε ούτε τις απαραίτητες υποδομές ούτε τον μηχανισμό που απαιτούνταν για την ανάληψη του έργου.

«Έπρεπε να βρούμε κτήριο που δεν είχαμε, να χτίσουμε ομάδα που δεν υπήρχε και, κυρίως, να βρούμε χρήματα που επίσης δεν υπήρχαν», είπε, αποδίδοντας ιδιαίτερα εύσημα στην Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, για τον συντονισμό της συνολικής προσπάθειας.

Ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε επίσης τους λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών και ιδιαίτερα τους διπλωμάτες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, επωμίστηκαν σημαντικό πρόσθετο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της Κυπριακής Προεδρίας είναι πως, όταν πρόσφατα ερωτήθηκε σε συνέντευξη τι δεν πέτυχε η Κύπρος κατά τη διάρκειά της, η μόνη απάντηση που μπορούσε να δώσει ήταν ότι «αν είχαμε ακόμη λίγες ημέρες, θα κλείναμε ακόμη ένα-δύο θέματα που είχαν πλέον ωριμάσει», χαρακτηρίζοντας αυτό ως την καλύτερη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της κυπριακής προσπάθειας.

Πηγή: ΑΠΕ