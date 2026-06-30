Ανακοίνωση εξέδωσε ο τέως Βουλευτής Νίκος Σύκας, μετά την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για μη άσκηση δίωξης εναντίον του για την υπόθεση που διερευνούσε για τον κατ' ισχυρισμό ξυλοδαρμό της συντρόφου του, η οποία στην πορεία απέσυρε την καταγγελία.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Σύκας, από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις καταγγελίες.

«Για μένα, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά. Θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας με συνέπεια την παράταξή μου, τη Λεμεσό και τους συμπολίτες μου», τονίζει.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης και την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει, θεωρώ υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ δημόσια:

• Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκα τις καταγγελίες και ζήτησα αυτοβούλως την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης επέδειξα απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, συνεργάστηκα πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και επέμεινα ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να ολοκληρώσει απερίσπαστα το έργο της.

• Το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου. Η διαδικασία αυτή υπενθυμίζει ότι οι θεσμικές και πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται με αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα και στη βάση των πραγματικών δεδομένων, μόνο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

• Η αξιοπιστία των θεσμών ενισχύεται όταν λειτουργούν ανεπηρέαστα, με διαφάνεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα, όχι υπό το βάρος πρόωρων κρίσεων ή κινήσεων εντυπωσιασμού.

Για μένα, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας με συνέπεια την παράταξή μου, τη Λεμεσό και τους συμπολίτες μου.

Παραμένω σταθερός στις αρχές που υπηρέτησα και υπηρετώ.

Αυτή ήταν πάντα η θέση μου. Αυτή παραμένει και σήμερα.