Με την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη στέγαση, τη δημογραφική αλλαγή και τον σχεδιασμό πολιτικών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το τελευταίο Συμβούλιο EPSCO υπό την Κυπριακή Προεδρία, με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου να κάνει λόγο για ένα «σημαντικό ορόσημο» στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη στέγαση.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε αρχικά την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, τον Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν , τους ομολόγους του Υπουργούς, καθώς και τα κλιμάκια της Κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία και τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι «τα επιτεύγματά μας οικοδομήθηκαν πάνω σε στενή συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή δέσμευση για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι από την αρχή, η Προεδρία έθεσε σαφή πολιτικό στόχο, «να τοποθετήσει τη στέγαση σταθερά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας, διότι η στέγαση εν τέλει αφορά τους ανθρώπους».

Όπως είπε, «αφορά το αν οι νέοι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, αν οι οικογένειες μπορούν να παραμείνουν στις κοινότητες που αποκαλούν σπίτι τους, αν οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινηθούν εκεί όπου υπάρχουν ευκαιρίες, και αν οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ευημερία και οι ευκαιρίες παραμένουν εντός του εφικτού».

Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε την πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή στέγαση «μία από τις καθοριστικές κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, την εργασιακή κινητικότητα, τη δημογραφική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή».

«Αν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει δυνατή και ανταγωνιστική», σημείωσε, «πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν εκεί όπου σπουδάζουν, εργάζονται και χτίζουν τη ζωή τους».

Αναφερόμενος στο εξάμηνο πρόγραμμα δράσης, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι «τον Φεβρουάριο συγκαλέσαμε την πρώτη άτυπη τηλεδιάσκεψη υπουργών αρμόδιων για τη στέγαση, εγκαινιάζοντας έναν ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου προσιτής στέγασης», γεγονός που ακολούθησε τον Μάρτιο από εκκίνηση σε υπουργικό επίπεδο στο πλαίσιο του EPSCO.

Τον Μάιο, όπως είπε, «φιλοξενήσαμε στη Λευκωσία την άτυπη υπουργική συνάντηση με τίτλο "Απελευθερώνοντας τη Στέγαση: Προληπτική Εποπτεία, Απλοποίηση, Καινοτομία και Κινητοποίηση Επενδύσεων"», όπου «διερευνήσαμε πρακτικούς τρόπους αύξησης της προσφοράς προσιτής και βιώσιμης στέγασης μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της επιτάχυνσης της υλοποίησης και της κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων».

Για τα σημερινά Συμπεράσματα του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο, ο Ιωάννου ανέφερε ότι «στέλνουν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, η στέγαση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πολιτική» αλλά «πρέπει να ανταποκρίνεται στη δημογραφική αλλαγή, τις πραγματικότητες της αγοράς εργασίας, την κοινωνική ένταξη και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν συλλογικά ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, μία που στηρίζει τους νέους, τις οικογένειες, τους φοιτητές, τους ηλικιωμένους και τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την προσφορά στέγης, κινητοποιεί επενδύσεις και αξιοποιεί καλύτερα το υφιστάμενο στεγαστικό απόθεμα».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συζήτηση για τη στεγαστική ασφάλεια φοιτητών και νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, λέγοντας ότι «η στεγαστική ανασφάλεια δεν περιορίζεται πλέον στους πιο ευάλωτους» αλλά «επηρεάζει φοιτητές, νέους επαγγελματίες, εργαζόμενους και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος σε ολόκληρη την Ένωση, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, πανεπιστημιουπόλεις και περιοχές με σημαντική τουριστική πίεση».

«Αυτό επιβεβαιώνει ένα σημαντικό σημείο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η προσιτή στέγαση δεν είναι μόνο κοινωνικός στόχος πολιτικής, είναι επίσης οικονομική αναγκαιότητα, μοχλός ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, και επένδυση στο συλλογικό μέλλον της Ευρώπης».

Κλείνοντας τον απολογισμό της Προεδρίας, ο κ. Ιωάννου δήλωσε περήφανος που η Κύπρος «όχι μόνο διατήρησε τη στέγαση ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά συνέβαλε και στην επαναδιαμόρφωση της σχετικής συζήτησης», προσθέτοντας ότι «οικοδομήσαμε πολιτική δυναμική, διαμορφώσαμε ευρεία συναίνεση και θέσαμε τις βάσεις για διαρκή ευρωπαϊκή δράση».

Εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι «η επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία θα οικοδομήσει πάνω σε αυτή τη δυναμική και θα προωθήσει περαιτέρω αυτό το έργο», σημειώνοντας ότι «το έργο μας δεν τελειώνει σήμερα» και ότι το επόμενο καθήκον είναι «να μετατρέψουμε αυτή την κοινή δέσμευση σε συγκεκριμένες πολιτικές και ουσιαστικά αποτελέσματα που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην προσιτή στέγαση για τους Ευρωπαίους. Διότι η στέγαση δεν αφορά απλά κτήρια», κατέληξε, «αφορά ανθρώπους, αφορά αξιοπρέπεια, και αφορά τη διασφάλιση ότι κάθε Ευρωπαίος έχει την ευκαιρία να χτίσει ένα ασφαλές μέλλον».

Με την ιδιότητά του ως αρμόδιου Υπουργού και για την πολιτική προστασία, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το Συμβούλιο έλαβε επίσης γνώση της έκθεσης προόδου για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και τη στήριξη της Ένωσης για την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, σημειώνοντας ότι «η πρόοδος που σημειώθηκε τους τελευταίους έξι μήνες παρέχει στέρεη βάση για την επόμενη φάση των συζητήσεων» υπό την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία.



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Πηγή: ΚΥΠΕ