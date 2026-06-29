Νέες υποτροφίες από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, προσφέρονται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπάρχει προσφορά ακόμη οκτώ υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από το European Institute of Management and Finance (EIMF).

Η παραχώρηση των υποτροφιών γίνεται με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, και προσφέρει 2 πλήρεις (100%) και 6 μερικές υποτροφίες κατά 50%, για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διεκδίκησης των υποτροφιών στον πιο κάτω σύνδεσμο:

LINK ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Με την προσφορά αυτών των υποτροφιών, ο συνολικός αριθμός όσων προσφέρονται από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας, ανέρχεται στις 118 υποτροφίες.

Ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα οι υποτροφίες που εξαγγέλθηκαν προηγουμένως και οι σύνδεσμοι με πληροφορίες για διεκδίκησή τους είναι:

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου: 6 υποτροφίες (2 πλήρεις και 4 μερικές υποτροφίες).

Πληροφορίες: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/home/scholarships/?lang=en

2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: 5 πλήρεις υποτροφίες και 5 μερικές, για όλη τη διάρκεια φοίτησης.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://euc.ac.cy/en/postgraduate-scholarships-jun26/

3. Πανεπιστήμιο Federick: 20 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες: Scholarships in the context of the Cyprus Presidency of the Council of the EU - Frederick University

4. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 10 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες: https://www.unic.ac.cy/ypotrofies-toy-panepistimioy-leykosias-me-tin-eykairia-tis-kypriakis-proedrias-toy-symvoylioy-tis-eyropaikis-enosis-to-2026/

5. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: 40 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες: https://www.nup.ac.cy/news/20-ypotrofies-kypriaki-proedria-eu-2026/

6. Πανεπιστήμιο UCLAN – Cyprus: 5 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες: https://www.uclancyprus.ac.cy/study/admissions/fees-scholarships/

7. Πανεπιστήμιο Λεμεσού: 2 πλήρεις υποτροφίες και 10 μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες: https://www.uol.ac.cy/en/scholarships-awarded-by-the-university-of-limassol/

8. CIM: 1 υποτροφία πλήρους κάλυψης μεταπτυχιακού τίτλου και 6 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους στους συνδέσμους:

CYPRUS PRESIDENCY Scholarship – UWL MSc Digital Marketing

CYPRUS PRESIDENCY Scholarship – MSc HRM

CYPRUS PRESIDENCY Scholarship – MBA

CYPRUS PRESIDENCY Scholarship – E-MBA

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, οι υποτροφίες απευθύνονται σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, με βάση τα κριτήρια που θέτει κάθε πανεπιστήμιο.

H πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στις δράσεις για τους νέους, που αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς για πρόσβαση στη γνώση.

Ευχαριστίες για την έμπρακτη ανταπόκριση εκφράζονται προς όλα τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που προσφέρουν τις υποτροφίες.

Διαβάστε επίσης: Κυπριακή Προεδρία: Στις 110 οι υποτροφίες που προσφέρουν κυπριακά ΑΕΙ

Πηγή: ΚΥΠΕ