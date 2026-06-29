Το τελικό «πράσινο φως» έδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Κυπριακή Προεδρία σε νέο κανονισμό που αποσκοπεί στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό βασικών διατάξεων του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ως κομμάτι του νομοθετικού πακέτου «Omnibus VII».

Σε σχετική δήλωσή της, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, χαρακτήρισε την υιοθέτηση του κανονισμού «ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια πιο ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως τόνισε η Υφυπουργός, αυτός ο νομικός φάκελος παρέχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και διασφαλίζει μια πιο εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρη την ΕΕ. «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία και η ανάπτυξη να ευδοκιμήσουν στην ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα, με την απαγόρευση της δημιουργίας ή παραποίησης σεξουαλικών deepfakes χωρίς συναίνεση, καθώς και της δημιουργίας υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει πάντοτε να συμβαδίζει με την προστασία των θεμελιωδών μας αξιών», είπε.

Το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να ενεργεί με ενότητα, φιλοδοξία και ταχύτητα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να μετατρέπει τις στρατηγικές προτεραιότητες σε απτά αποτελέσματα», ανέφερε.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει δύο κανονισμούς που αποσκοπούν στην απλούστευση του ψηφιακού νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διευκόλυνση της εφαρμογής των εναρμονισμένων κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, καθώς ενώ οι σχετικοί κανόνες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2026, οι συννομοθέτες συμφώνησαν στην αναβολή τους, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις και στις εθνικές αρχές, μεταθέτοντας την εφαρμογή από τις 2 Δεκεμβρίου 2027, ενώ για τα συστήματα υψηλού κινδύνου που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα η εφαρμογή μετατίθεται για τις 2 Αυγούστου 2028.

Ο νέος κανονισμός εισάγει επίσης νέα απαγόρευση που αφορά πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή παραποίηση μη συναινετικού σεξουαλικού και προσωπικού περιεχομένου, καθώς και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, από τον Δεκέμβριο του 2026 θα απαγορεύονται στην ΕΕ συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν γυμνές εικόνες πραγματικών προσώπων ή αφαιρούν ψηφιακά τα ρούχα από υπάρχουσες φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας προσωπικά ή ευαίσθητα σημεία του σώματος. Πρόκειται για διάταξη που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την κακόβουλη χρήση των τεχνολογιών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία μεταθέτει επίσης έως τις 2 Αυγούστου 2027 την προθεσμία για τη δημιουργία των εθνικών ρυθμιστικών «sandboxes», δηλαδή ελεγχόμενων περιβαλλόντων όπου επιχειρήσεις μπορούν να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, μειώνεται από έξι σε τρεις μήνες η περίοδος προσαρμογής που έχουν οι πάροχοι για να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα μέτρα διαφάνειας σχετικά με περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, με νέα καταληκτική ημερομηνία στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο κανονισμός αποσαφηνίζει ακόμη τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Office) της ΕΕ για την εποπτεία μοντέλων γενικής χρήσης, προβλέποντας παράλληλα εξαιρέσεις όπου η ευθύνη παραμένει στις εθνικές αρχές, όπως στους τομείς της επιβολής του νόμου, της διαχείρισης των συνόρων, της Δικαιοσύνης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλων ευρωπαϊκών νομοθεσιών που αφορούν προϊόντα όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα παιχνίδια, οι ανελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής, με το νέο μηχανισμό να αποτρέπει τη διπλή εφαρμογή κανόνων, περιορίζοντας έτσι τις επικαλύψεις και τις περιττές διοικητικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τα Μηχανήματα εξαιρούνται από την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του AI Act, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να θεσπίζει συμπληρωματικές απαιτήσεις ασφάλειας μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας. Επιπλέον, η Κομισιόν θα υποχρεούται να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες που θα βοηθούν τους οικονομικούς φορείς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του AI Act με τον μικρότερο δυνατό διοικητικό φόρτο.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του.



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Πηγή: ΚΥΠΕ