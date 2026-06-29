Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία δικαιωμάτων συζήτησε τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού.

Στην εισαγωγική του παρέμβαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι στόχος της Επιτροπής είναι η έναρξη μιας ευρείας δημόσιας και θεσμικής διαβούλευσης, που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας Κυπριακής Χάρτας Ψηφιακών Δικαιωμάτων, «όχι ως ένα συμβολικό κείμενο, αλλά ως τον θεμελιώδη οδικό χάρτη για τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού δικαίου στην ψηφιακή εποχή».

«Μία Χάρτα που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αναθεώρηση της νομοθεσίας μας, ώστε κάθε νέος νόμος που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τα προσωπικά δεδομένα, την εκπαίδευση, την εργασία, τη δημόσια διοίκηση ή τη δικαιοσύνη να αξιολογείται υπό το πρίσμα των ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Με την πλήρη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ψηφιακή εποχή», συμπλήρωσε.

«Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ιστορία της προσαρμογής τους στις νέες προκλήσεις κάθε εποχής. Σήμερα είναι η δική μας σειρά να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Με αυτή τη φιλοσοφία ξεκινούμε σήμερα αυτή τη σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα αποτελέσει πεδίο σύνθεσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης, ώστε η Κύπρος να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή», σημείωσε σχετικά.

Στη δική του τοποθέτηση, ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε αρχικά στον κανονισμό AI Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρώτο, όπως είπε, μεγάλης κλίμακας κανονιστικό πλαίσιο ανά το παγκόσμιο.

«Άλλες γεωγραφίες, Αμερική-Κίνα, ουσιαστικά έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βοηθήσουν αυτήν την οδό της ρύθμισης, αλλά της ανάπτυξης πρώτα και μετά της ρύθμισης, το ακριβώς ανάποδο κάνει η Ευρώπη», εξήγησε στη συνέχεια

Όπως ανέφερε, καθορίστηκαν οι εθνικές αρχές με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2025, ο Επίτροπος της Επικοινωνίας ως συντονιστής των σημείων επαφής, μαζί με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως αρχή εποπτείας της αγοράς, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια μελέτη την οποία έχει αναλάβει ο Επίτροπος για το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία θα στελεχώσει και θα οργανώσει αυτές τις αρχές και την ανταπόκριση στο AI Act.

Είπε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση της νέας εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση της επόμενες μία με δύο εβδομάδες και της οποίας κύρια στοιχεία είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η προσέγγιση του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε στάδιο απόφασης, το λεγόμενο «man in the loop».

«Θέλουμε σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούμε τους τομείς στους οποίους η Κύπρος μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάντα κρατώντας σαν κεντρικό πυλώνα και σημείο αναφοράς το γεγονός ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη γίνει θα είναι ανθρωποκεντρική», σημείωσε σχετικά.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβριο του 2015, με κατευθυντήριες γραμμές για υπεύθυνη και δεοντολογική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, ενώ χαρακτήρισε ως σχετικό το πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή μας να καθορίσουμε ως ηλικιακό όριο τα 15 έτη. Δεν είμαστε η πρώτη χώρα που το πράττει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση ολοκλήρωσης στο πλαίσιο το οποίο θα διέπει αυτή τη δράση, το οποίο περιλαμβάνει επίσης θέματα εκπαίδευσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθεί και σχετική αξιολόγηση αντικτύπου μέχρι το Νοέμβριο και επίσης και μια δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στον κανονισμό για τις ψηφιακές διαδικασίες της ΕΕ, το Digital Services Act. Όπως εξήγησε, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Διαδικασιών ορίστηκε ως εθνικός συντονιστής για αυτόν τον κανονισμό που εν πολλοίς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του τι η Ευρώπη θέλει να εφαρμόσει όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών σε ψηφιακό χώρο.

Συμπλήρωσε ότι νωρίτερα σήμερα παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη πολιτική με εγχειρίδιο πολιτικής και προτύπων για την κυβερνοασφάλεια που αφορά το δημόσιο, η πρώτη φορά που το δημόσιο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Ο κ. Χριστοφίδης, ρώτησε τον Υφυπουργό αν γνωρίζουμε την έκταση του προβλήματος αναφορικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πότε θα είναι έτοιμα συγκεκριμένα νομοσχέδια που θα υλοποιήσουν τα όσα προβλέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Απαντώντας, ο κ. Δαμιανού είπε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για το επίπεδο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι έτοιμη ακόμα να εφαρμόσει το AI Act, έχοντας ζητήσει παράταση εφαρμογής του κανονισμού για τομείς υψηλού κινδύνου ως 2027.

Οι εκπρόσωποι της Επίτροπου Διοικήσεως είπαν ότι το Γραφείο της Επίτροπου έχει υποβάλει δύο εκθέσεις, το 2024 και το 2025, αναφορικά με την προσβασιμότητα των πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εντοπίζοντας διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με αποτέλεσμα να αποκλείονται ή να εξαρτώνται από άλλους.

Εξέφρασαν τη θέση του Γραφείου ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει οφέλη, ωστόσο πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, ζητώντας απλοποίηση των κρατικών συστημάτων, περισσότερη εκπαίδευση και εναλλακτικά κανάλια διεκπεραίωσης υπηρεσιών, όπως τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, χαρακτήρισε ως πρόκληση την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών, την ενίσχυση της συμμόρφωσης και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Προσέθεσε ότι ως φορέας διαθέτει τεχνογνωσία στην εφαρμογή εθνικού δικαίου και εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπληρώνοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνοοικονομική μελέτη για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Μάριος Πιερή, είπε ότι το έργο της υπηρεσίας του αφορά στα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, διαθέτοντας την εποπτεία συμμόρφωσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου.

Σημείωσε πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται όλο και περισσότερο, χαρακτηρίζοντας ως ανησυχητικές τάσεις όπως διαγνώσεις ασθενειών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο συντονιστής της ομάδας τεχνητής νοημοσύνης, Μάριος Ιωαννίδης, είπε ότι η τεχνοοικονομική μελέτη θα καθορίσει την οργάνωση και τους διαθέσιμους πόρους.

Προσέθεσε ότι το Γραφείο του Επιτρόπου συμμετέχει στο AI Board, όπου λειτουργούν ομάδες εργασίας με όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν ετοιμάζει υποστηρικτικό υλικό με κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του κανονισμού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις.

Από τον ακαδημαϊκό τομέα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κώστας Παρασκευάς, έκανε λόγο για δύσκολη εποχή για τα ευρωπαϊκά δικαστήρια που καλούνται να κρίνουν σχετικά θέματα, ενώ αναφορικά με την προταθείσα χάρτα ψηφιακών δικαιωμάτων, έθεσε ερώτημα για το πού θα τοποθετείται στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, Κωνσταντίνος Κουρούπης, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και θετικές πτυχές.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη έρευνα για την ψηφιακή συνείδηση των πολιτών στην ΕΕ, είπε ότι πάνω από 50% των πολιτών της Κύπρου δυσπιστεί ως προς την προστασία των δικαιωμάτων του, ενώ το 50% δεν γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του στο ψηφιακό περιβάλλον.

Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη καλλιέργειας ψηφιακής κουλτούρας και ψηφιακού εγγραμματισμού στα σχολεία, ενώ πρότεινε να τεθούν όρια στην τεχνολογία μέσω κανονιστικών παρεμβάσεων, τη δημιουργία εθνικού μητρώου εμπειρογνωμόνων και την κοινή γραμμή των πολιτικών κομμάτων για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Θεογνωσία Κουσπή, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη εντός δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμών, προσθέτοντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπου υπάρχει αυτοματοποίηση σε επίπεδο δημόσιας υπηρεσίας, ενώ η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κριτικής και Πολιτισμικής Θεωρίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Χάρις Ξιναρή, είπε ότι είναι σημαντική η στρατηγική για την παιδεία και τα μέσα με την εμπλοκή διαφορετικών επιστημών με σκοπό την ενδυνάμωση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Η διευθύντριας της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, Ειρήνη Νικολαΐδου Λοϊζίδου, είπε ότι απαιτείται σωστή εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τα ψηφιακά δικαιώματα

Προσέθεσε ότι ως συντονιστής για τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Αρχή έχει αρχίσει ελέγχους με παρόχους προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των πολιτών και δη των ανηλίκων.

Συμπλήρωσε ότι γίνονται εκστρατείες στα σχολεία για τον ψηφιακό αλφαβητισμό, σημειώνοντας πως είναι και θέμα κουλτούρας.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η Σύλβια Ευθυμιάδου είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοσχέδιο για την εφαρμογή του κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προσέθεσε ότι η ΝΥ είναι σε διαβούλευση με φορείς, συμπληρώνοντας πως χρειάζεται καλύτερη συγκέντρωση των δικαιωμάτων και απλοποίηση του ίδιου του κανονισμού.

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Πανίκος Πουργουρίδης, είπε ότι η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις, τονίζοντας ότι τα δικαιώματα εκτός διαδικτύου πρέπει να απολαμβάνονται και στον ψηφιακό κόσμο

Προσέθεσε ότι η ΕΕ έχει εξελίξει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την ανθρωποκεντρική ψηφιακή μετάβαση, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς, εναρμονισμένη με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

Η Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Θέα Πιερίδου είπε ότι το Digital Services Act αποτελεί πραγματικά τον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής ψηφιακής συνταγματικής τάξης με στόχο ένα ασφαλέστερο, διαφανέστερο και δικαιότερο ψηφιακό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι το AI Act είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος νόμος στον κόσμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφορικά με τον κυβερνοεκφοβισμό, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη θέσπιση πανευρωπαϊκής νομοθεσίας με ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 έτη και την απαγόρευση των πλέον επιβλαβών, εθιστικών πρακτικών.

Εκ μέρους της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Νιόβη Γεωργιάδη αναφέρθηκε στην εφαρμογή οδηγίας για τη διαδικτυακή βία ως 2027, λέγοντας ότι θα βρεθεί σύντομα στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ανέδειξε επίσης την ψηφιακή διάσταση της έμφυλης βίας, ιδίως για νεαρά κορίτσια 13-18 ετών, λέγοντας ότι έρευνα που διεξήχθη από την Κυπριακή Προεδρία επιβεβαίωσε εκτεταμένα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, ζητώντας εκπαιδευτικές δράσεις για πρόληψη του φαινομένου.

Από την πλευρά των βουλευτών, η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αναστασία Χάσικου, είπε ότι χρειαζόμαστε πρακτικές εισηγήσεις, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να περιλαμβάνει η διακήρυξη, ενώ η συνάδελφός της Αργεντούλα Ιωάννου ρώτησε πώς θα γίνει η υλοποίηση της ευρωπαϊκής διακήρυξης για τα ψηφιακά δικαιώματα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, είπε ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη και το πού επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ ο συνάδελφός του Δήμος Γεωργιάδης, ρώτησε αν υπάρχει δημόσια υπηρεσία που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου, ρώτησε πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση διοικητικής απόφασης από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ανθρωποκεντρική και ρώτησε αν πρέπει να συμπεριληφθεί η γενική τεχνητή νοημοσύνη στην προταθείσα χάρτα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η κυβέρνηση έχει θέση ψηλά στις προτεραιότητές της κάποιες δράσεις που αφορούν την τεχνική νοημοσύνη.

Ξεκινώντας από τον κανονισμό για την τεχνική νοημοσύνη, είπε ότι έχουν καθοριστεί οι αρμόδιες αρχές, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης η μελέτη για την οργάνωση της ανταπόκρισης σε αυτόν τον απαιτητικό κανονισμό και επίσης ετοιμάζονται το προσχέδιο για οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει νομοθετικά.

«Μιλούμε για έναν κανονισμό ο οποίος είναι ο πρώτος ανά το παγκόσμιο ο οποίος επιχειρεί να ρυθμίσει τους κινδύνους από την τεχνική νοημοσύνη. Ήταν στο πλαίσιο της Προεδρίας μας και ένα από τα θέματα τα οποία διαχειριστήκαμε, καταφέρνοντας μάλιστα να ενσωματώσουμε σε αυτόν τον κανονισμό νέες πρόνοιες που αφορούν την ασφάλεια των νέων κυρίως, για εκείνες τις περιπτώσεις που οι αλγόριθμοι τεχνικής νοημοσύνης παράγουν περιεχόμενων μη κατάλληλο για ανηλίκους», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι πέραν αυτού του νομοθετικού πλαισίου η κυβέρνηση προχωρά με τη νέα στρατηγική για τεχνική νοημοσύνη η οποία συγκεκριμένα και με πρόθεση εστιάζεται στον ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μία στρατηγική αναμένεται εντός του Ιουλίου να είναι έτοιμη για διαβούλευση.

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά με την πρόθεσή της να καθορίσει ένα πλαίσιο για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

«Έχουμε πει ότι η κυβέρνηση εισηγείται να θέσει το όριο των 15 ετών για να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται το πλαίσιο, είναι στα τελικά του στάδια, αλλά παράλληλα θα γίνει ένα impact assessment και μια δημόσια διαβούλευση περί τούτου. Αναμένουμε ότι περί τα τέλη του έτους, γύρω στον Νοέμβριο, να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που το αφορούν», επεσήμανε περαιτέρω.

Όσον αφορά γενικότερα το πλαίσιο, ο κ. Δαμιανού είπε ότι υπάρχει ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το Digital Services Act, το οποίο είναι ο πυρήνας του τι προσπαθεί η Ευρώπη να κάνει για να ρυθμίσει την ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο.

«Για αυτό και πάλι έχουν καθοριστεί η αρμόδια αρχή, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, πλέον και Ψηφιακών Υπηρεσιών, η οποία προχωρεί σε μελέτη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά αυτόν τον κανονισμό. Εννοείται ότι θέματα όπως είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, η προσβασιμότητα των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες αναπτύσσει το κράτος, αλλά και γενικότερα οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών για να μπορούν να αντεπεξέρχονται και να χρησιμοποιούν με ουσία αυτές τις υπηρεσίες είναι οριζόντια θέματα τα οποία αγγίζουν το αντικείμενο το οποίο είδαμε σήμερα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοφίδης, είπε ότι η επιτροπή εξέτασε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα δούμε κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

«Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης οφείλουμε να κάνουμε ρυθμίσεις τέτοιες που να διατηρούν την ανθρωποκεντρικότητα της κοινωνίας μας αλλά και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα του πολίτη στην ψηφιακή εποχή», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι θεωρητική, είναι πολύ πρακτική, σημειώνοντας ότι για οποιεσδήποτε ρυθμίσεις γίνονται για το μέλλον ενός ανθρώπου από αλγόριθμους ο καθένας θα πρέπει να έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει αυτές τις αποφάσεις, αλλά και να απαιτεί και την ανθρώπινη παρέμβαση.

«Μιλούμε για πολύ πρακτικά καθημερινά ζητήματα και πίσω από τη συζήτηση την οποία κάναμε σήμερα βρίσκονται συγκεκριμένες καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες της ολότητας της κοινωνίας μας.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, στην Ευρώπη έχουν γίνει ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη, η πρώτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέθεσε ότι η Ισπανία συγκέντρωσε τα ψηφιακά δικαιώματα σε μια διακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο σε μια προσπάθεια να οριοθετήσει καταρχήν το ζήτημα, αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα τους.

«Αυτό φιλοδοξούμε και εμείς να κάνουμε με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο, δηλαδή να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, να ενημερωθούμε τι γίνεται και δεν γίνεται. Σήμερα το μήνυμα που πήραμε είναι ότι γίνονται πολλές προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να διαβεβαιώσει τον Κύπριο πολίτη ότι τυγχάνει πλήρους ψηφιακής ασφάλειας και ότι τα ψηφιακά του δικαιώματα τη χάνουν πλήρους σεβασμού», είπε. Οπότε, «θέλουμε να υιοθετηθεί αυτή η χάρτα σε μεταγενέστερο στάδιο, να εκδοθεί, να δοθεί στους νέους μας, να δοθεί στους πολίτες αυτού του κράτους, για να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία στη συνέχεια και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο θα έρθουμε να ρυθμίσουμε και να διασφαλίσουμε στον ψηφιακό κόσμο τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη», κατέληξε.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής την προσεχή Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ