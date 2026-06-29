Τη νέα Αντιδήμαρχο του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας Άντρη Χατζηανδρέου, η οποία κέρδισε τις χθεσινές αναπληρωματικές εκλογές στην Αγλαντζιά, ανακήρυξε σήμερα ο Έφορος της εκλογικής διαδικασίας Ανδρέας Χατζηπάκκος.

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

«Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το σημαντικό έργο που έχετε να επιτελέσετε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες αναμένουν πολλά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που είναι και ο πιο κοντά στους πολίτες και σίγουρα είναι ένας σημαντικός ρόλος», είπε ο κ. Χατζηπάκκος στην κ. Χατζηανδρέου αμέσως μετά την ανακήρυξη.

Από την πλευρά της, η νέα Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Χατζηπάκκο για τις ευχές αλλά και την χθεσινή άψογη εκλογική διαδικασία.

«Επισκεφτήκαμε όλα τα κέντρα, όλα κυλούσαν ομαλά από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια και τη στήριξη», είπε η κ. Χατζηανδρέου.

Παράλληλα ευχαρίστησε και όσους πίστεψαν και στήριξαν την υποψηφιότητα της, από κόμματα μέχρι τον κάθε απλό πολίτη. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ, το Άλμα, την ΕΔΕΚ, την ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων, το Πράσινο Κόμμα, τη Ανεξάρτητη Ομάδα Δημοτών Αγλαντζιάς και πολλές άλλες οργανωμένες ομάδες και σύνολα, και πάνω από όλα τους δημότες και τις δημότισσες της Αγλαντζιάς.

«Τους ευχαριστώ θερμά. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι τώρα έχουν μπλέξει μαζί μου, διότι από τη στιγμή που συνεργαστήκαμε σημαίνει ότι έτσι θα συνεχίσουμε, οπότε περιμένει και τους ίδιους πολλή δουλειά για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε υποσχεθεί, τα οποία είναι μετρημένα, προσγειωμένα και ισορροπημένα στο χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η θητεία», κατέληξε.

Να σημειωθεί πως στις χθεσινές εκλογές ψήφισαν συνολικά 4209 εκλογείς, αριθμός που αναλογεί στο 27,72% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Η αποχή ανήλθε στο 72,27% ή σε πραγματικούς αριθμούς σε 15182. Υπήρξαν επίσης και 29 άκυρα και 20 λευκά ψηφοδέλτια.

Η Άντρη Χατζηανδρέου έλαβε 2309 ψήφους, ποσοστό 55,49% και ο Προκόπης Προκοπίου 1852, ποσοστό 44,51%.

Πηγή: ΚΥΠΕ