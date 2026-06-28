Την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών αποτελεί σημαντική πολιτική νίκη για την Αριστερά και αφετηρία μιας νέας πορείας προς τις προεδρικές εκλογές του 2028 εκφράζει το ΑΚΕΛ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η ενίσχυση του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές έστειλε το μήνυμα πως η Αριστερά παραμένει πρωταγωνιστική δύναμη στην πολιτική ζωή του τόπου, σημειώνοντας ότι η 100χρονη ιστορία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ «γίνεται μέλλον ελπίδας και αισιοδοξίας».

Η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε το Σάββατο με αντικείμενο την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού και τις στρατηγικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, ενέκρινε το σχετικό έγγραφο του Πολιτικού Γραφείου, ενώ ο διάλογος αναμένεται να συνεχιστεί το φθινόπωρο με τη συμμετοχή μελών και φίλων του κόμματος και της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει καθολική εκτίμηση ότι το ΑΚΕΛ ανέστρεψε την πτωτική πορεία των τελευταίων χρόνων, αυξάνοντας τα ποσοστά και τις ψήφους του, διατηρώντας τις έδρες του και καταγράφοντας σημαντική άνοδο στις νεότερες ηλικίες. Παράλληλα, το κόμμα υποστηρίζει ότι ενισχύθηκε πολιτικά και μέσα από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής και κατανομής των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, επιλέγοντας –όπως αναφέρει– να μην συμμετάσχει σε «μικροπολιτικά παζάρια».

Το ΑΚΕΛ αποδίδει την εκλογική του ενίσχυση στη στάση που τήρησε απέναντι στις τράπεζες και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Υπογραμμίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να δίνει μάχες για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, περιορισμό των μαζικών αγορών ακινήτων από ξένους επενδυτές και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός πολιτών είτε απείχε από τις εκλογές είτε δεν εκπροσωπείται στη νέα Βουλή, σημειώνοντας πως η δράση του θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους πολίτες που αισθάνονται απογοήτευση και αναζητούν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του να ενισχύσουν την παρουσία της Αριστεράς στους χώρους εργασίας, στις τοπικές κοινωνίες, στα πανεπιστήμια, στα κοινωνικά κινήματα και στον ψηφιακό χώρο.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το ΑΚΕΛ επαναβεβαιώνει τη θέση του υπέρ της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ζητώντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 και τη διαφύλαξη των μέχρι σήμερα συγκλίσεων. Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του διαπραγματευτικού κεκτημένου ή σε σενάρια εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, προαναγγέλλοντας νέες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών.

Τέλος, η Κεντρική Επιτροπή θέτει ως επόμενο στρατηγικό στόχο την επίτευξη προοδευτικής αλλαγής στη διακυβέρνηση του τόπου το 2028. Όπως αναφέρει, το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει έγκαιρα στις απαραίτητες διεργασίες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας που θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος «δεν αντέχει άλλο τις κυβερνητικές παραλλαγές της δεξιάς και της ακροδεξιάς» και ότι αξίζει «μια νέα σελίδα ελπίδας».