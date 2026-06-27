Συνεχίζεται η αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ γύρω από το πόρισμα του «Κράτος Μαφία».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, κατηγορεί το ΑΚΕΛ για υποκρισία, τοξικότητα και εργαλειοποίηση των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να εξυπηρετήσει μικροκομματικές σκοπιμότητε

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής υποκρισίας και θράσους. Το κόμμα που επί δεκαετίες επένδυσε στον διχασμό και τη λάσπη, εμφανίζεται σήμερα ως δήθεν θεματοφύλακας της ηθικής και της διαφάνειας.

Το ΑΚΕΛ δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Ενδιαφέρεται μόνο να εργαλειοποιήσει κάθε υπόθεση για να εξυπηρετήσει τις μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη, εκδίδει πολιτικές καταδίκες και επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αδιαφορώντας για τους θεσμούς που υποτίθεται ότι επικαλείται.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να παρακολουθήσει αμέτοχος αυτή την επιχείρηση πολιτικής αθλιότητας. Σε ένα κράτος δικαίου δεν αποφασίζει ούτε το ΑΚΕΛ ούτε οι κομματικοί του μηχανισμοί. Αποφασίζει η Δικαιοσύνη.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό το ΑΚΕΛ να επιχειρεί να δίνει μαθήματα πολιτικής ηθικής. Η κυπριακή κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του, τις πολιτικές του επιλογές και τις ευθύνες που το συνοδεύουν. Όσο κι αν προσπαθεί να φορέσει τον μανδύα του αδέκαστου κριτή, δεν μπορεί να διαγράψει το δικό του πολιτικό, αμαρτωλό παρελθόν.

Αντί να επενδύει στην τοξικότητα, στη συκοφαντία και στον λαϊκισμό, ας επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό στους θεσμούς και στις διαδικασίες. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με κομματικά κατηγορητήρια ούτε με πολιτικές δίκες που στήνονται από ανακοινώσεις.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν εκφοβίζεται, δεν απολογείται στις κραυγές του ΑΚΕΛ και δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κατήφορο της πολιτικής λάσπης. Όσοι επιχειρούν να χτίσουν πολιτικά οφέλη πάνω στη διαστρέβλωση και στην τοξικότητα θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και κάθε πολίτη που πιστεύει στους θεσμούς, στη νομιμότητα και στην αλήθεια.

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