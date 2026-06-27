Δεν έχει προκύψει για την ώρα οποιοδήποτε πρόβλημα με Κύπριους πολίτες που να επηρεάζονται από τις συνέπειες των σεισμών στη Βενεζουέλα και το ΥΠΕΞ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση.

Ερωτηθείς ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ Θεόδωρος Γκότσης είπε στο ΚΥΠΕ ότι "δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά Κύπριους πολίτες".

"Οι αρμόδιες προξενικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της ανθρωπιστικής αυτής τραγωδίας", ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή το ΥΠΕΞ εξέφρασε ετοιμότητα να υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Βενεζουέλα, μέσω των μηχανισμών της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ