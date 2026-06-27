Πέρα από την εκλογική διάσταση, το αποτέλεσμα της 24ης του Μάη είναι πρωτίστως μια κομβική πολιτική νίκη για την Αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο της Κύπρου, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας το Σάββατο ενώπιον της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, με θέμα την «Εκτίμηση των Βουλευτικών Εκλογών 2026».

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ κατάφερε να υλοποιήσει τον εκλογικό του στόχο, να ενισχύσει τις σχέσεις του με την κοινωνία και να βλέπει με αισιοδοξία την προοπτική του, και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές είχε την υψηλότερη συσπείρωση από όλα τα κόμματα -πάνω από 80%- ενώ σε όλες τις έρευνες γνώμης από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας οι ψηφοφόροι του Κόμματος ήταν οι πιο βέβαιοι και αποφασισμένοι για την ψήφο τους.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι επίσης το εύρημα των ερευνών εξόδου που παρουσιάζει ρεύμα του ΑΚΕΛ στους νέους ψηφοφόρους, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν για πρώτη φορά σε Βουλευτικές Εκλογές ενώ στην ηλικιακή ομάδα των νέων κάτω των 30 ετών το ΑΚΕΛ είχε μεγάλη αυξητική τάση.

«Επιβεβαιώσαμε ότι στην Κύπρο, η Αριστερά ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστική δύναμη και ότι εντός της Βουλής θα υπάρχει μια ισχυρή δύναμη προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων, της προόδου της χώρας και της ευημερίας της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, στάλθηκε διεθνώς ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στις δυνάμεις της Αριστεράς, οι οποίες με πολύ ενθουσιασμό χαιρέτισαν την εκλογική επιτυχία του ΑΚΕΛ», πρόσθεσε.

Το ΑΚΕΛ, είπε ο κ. Στεφάνου, «θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του απέναντι στη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, η οποία επί ημερών της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει απογειωθεί».

«Η δε Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, παρά τις διακηρύξεις περί μηδενικής ανοχής στη διαφθορά όχι μόνο δεν κινείται για να αλλάξει η κατάσταση με την παλινόρθωση του κράτους δικαίου και των θεσμών, αλλά συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Αυτό τουλάχιστον παρακολουθήσαμε με ήχο και εικόνα στην περίπτωση του Videogate, αυτό εισπράξαμε από την επιβολή αδιαφάνειας στην περίπτωση του Ταμείου της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Είπε, επίσης, ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει στιβαρά στη γραμμή της μηδενικής ανοχής και καμιάς επαφής και συνεργασίας με την ακροδεξιά.

«Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία θα εντείνει τις κοινοβουλευτικές και κινηματικές πρωτοβουλίες στη βάση της κοινωνικοοικονομικής ατζέντας που αναδείξαμε προεκλογικά για τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας, των εργασιακών και του συνταξιοδοτικού, του στεγαστικού, της φορολόγησης του πλούτου, της τραπεζικής αυθαιρεσίας κ.ά. Με εμπροσθοφυλακή τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ - Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία και μαζί με τους Τομείς Πολιτικής της Κ.Ε. και τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος, θα δώσουμε συνέχεια στην προεκλογική καμπάνια με μετεκλογικές πρωτοβουλίες», σημείωσε.

Ενόψει της κινητικότητας που σημειώνεται στο Κυπριακό, είπε ο κ. Στεφάνου, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στέκεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη αποδεδειγμένα ορθή πολιτική και γραμμή του για τη λύση.

«Το ΑΚΕΛ είναι η ισχυρή δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι από απόπειρες ξηλώματος του διαπραγματευτικού κεκτημένου ή σενάρια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό. Κυριότερα, το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που έχει το εκτόπισμα, τη γνώση και τη βούληση να σπρώξει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και της επανένωσης της χώρας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, και αναλόγως των εξελίξεων, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες έγκαιρης ενημέρωσης κι ενεργοποίησης της κοινωνίας, κάτι για το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο από τον Τομέα Κυπριακού της Κ.Ε. του Κόμματος», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έχει επιβεβαιώσει όχι μόνο το ΑΚΕΛ ως την ισχυρή δύναμη της αντιπολίτευσης, αλλά και τον ισχυρό πόλο για τη δημιουργία ενός πλατιού προοδευτικού μετώπου με στόχο την προοδευτική αλλαγή στην Κύπρο.

«Η Ολομέλεια της ΚΕ του Κόμματος καλείται σήμερα να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των πρόσφατων Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026. Κι ασφαλώς, μαζί με την εκτίμηση του αποτελέσματος, θα αξιολογήσουμε πώς έχει διαμορφωθεί ο κομματικός και πολιτικός χάρτης και θα οριοθετήσουμε τα πρώτιστα καθήκοντα που εγείρονται ενώπιον του Κόμματος. Το εκλογικό αποτέλεσμα που πετύχαμε, αποτελεί υλοποίηση του εκλογικού στόχου που είχαμε θέσει ως ΚΕ του Κόμματος, στη συνεδρία του Σώματος στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Και συγκεκριμένα, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε την εκλογική δύναμη του Κόμματος σε σύγκριση με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, όταν είχαμε λάβει 22,3%», συμπλήρωσε.

Στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία αύξησε την εκλογική δύναμή του κατά 1,6% και 9 χιλιάδες ψήφους, φτάνοντας στο 24% και διατηρώντας τις 15 έδρες που είχε στην προηγούμενη εκλογική περίοδο.

Είπε, παράλληλα, ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μεγάλη εκλογική επιτυχία «αν αναλογιστούμε ότι το Κόμμα είχε να αντιμετωπίσει την αντίληψη που διάφοροι κύκλοι με πολλούς τρόπους έχουν διαμορφώσει σε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας ότι ‘’όλοι είναι οι ίδιοι’’».

«Με αυτή την αντίληψη κόμματα και πολιτική απαξιώνονται στη συνείδηση μέρους της κοινωνίας κι αυτή η κατάσταση αναπόφευκτα επηρεάζει αρνητικά και το Κόμμα μας. Το ΑΚΕΛ είχε να αντιμετωπίσει επίσης, τον αριθμό ρεκόρ συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων. Παρά ταύτα, το Κόμμα μας κατάφερε να υλοποιήσει τον εκλογικό του στόχο, να ενισχύσει τις σχέσεις του με την κοινωνία και να βλέπει με αισιοδοξία την προοπτική του», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι Βουλευτικές εκλογές είναι πλέον ιστορία. «Πανηγυρίσαμε για το αποτέλεσμα, το οποίο ομολογουμένως σκόρπισε αισθήματα ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης στον κόσμο μας, αλλά εμείς δεν μένουμε κολλημένοι ούτε και εφησυχάζουμε σε αυτό. Ζητήσαμε από τον κόσμο ένα ισχυρό ΑΚΕΛ για να μπορούμε να συνεχίσουμε δυνατά, μαχητικά και αποτελεσματικά να υπηρετούμε την Κύπρο μας και τον λαό μας. Να υπηρετούμε τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, τους ευάλωτους, την κοινωνία ολόκληρη. Αυτή την ισχυρή εντολή την πήραμε κι εμείς συνεχίζουμε τη δράση μας απ’ εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ», είπε.

Για την προοδευτική αλλαγή, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, θα συνεχίσουν να εργάζονται με τη φόρα της εκατοντάχρονης ιστορίας τους και την εμπειρία των σκληρών, ηρωικών, πατριωτικών και ταξικών αγώνων τους. «Πάμε δυνατά με το βλέμμα στο μέλλον. Τα εκατό χρόνια της λαμπρής ιστορίας μας είναι μόνο η αρχή. Για να κάνουμε την Ιστορία μέλλον! Μέλλον ελπίδας. Για την Κύπρο και τον λαό μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ