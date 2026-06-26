Η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσωπικά, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττα, σε χαιρετισμό, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Λεμεσού το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η ενίσχυση της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των πανεπιστημίων μας, η προώθηση πολιτικών που ενδυναμώνουν την ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία και η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επιλογών της Κυβέρνησης.

«Η Κύπρος εξελίσσεται σταθερά σε διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Λεμεσού αποτελούν πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και πανεπιστημίων είναι συμμαχία ουσίας και πρόσθεσε πως «όταν το κράτος επενδύει στην παιδεία και τα πανεπιστήμια επενδύουν στους ανθρώπους, το όφελος είναι κοινό και διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία».

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική και μια νέα γενιά πιο έτοιμη να σταθεί με αυτοπεποίθηση στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στους απόφοιτους και απόφοιτες του Πανεπιστημίου Λεμεσού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική κρίση και οι νέες μορφές εργασίας αναδιαμορφώνουν τον κόσμο με ταχύτητα που καμία προηγούμενη γενιά δεν γνώρισε.

Ανέφερε ότι πολλά από τα επαγγέλματα που θα ασκήσετε στη διάρκεια της ζωής σας ίσως δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη και τους προέτρεψε να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση ως πρόκληση και ως ευκαιρία.

Είπε ακόμη ότι «η εκπαίδευση που λάβατε σας έχει προσφέρει την ικανότητα να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να σκέφτεστε κριτικά» και ζήτησε παράλληλα «να μην αφήσετε ποτέ τη γνώση να υποκαταστήσει την ανθρωπιά».

«Σε έναν κόσμο που αυτοματοποιείται και ψηφιοποιείται, η ενσυναίσθηση, η ακεραιότητα, η ευγένεια και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο γίνονται οι πιο πολύτιμες δεξιότητες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ