Τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους για την Αγλαντζιά παρουσίασαν στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» οι δύο υποψήφιοι για την αντιδημαρχία, Άντρη Χατζηανδρέου και Προκόπης Προκοπίου, ενόψει των εκλογών της Κυριακής.

Η Άντρη Χατζηανδρέου κάλεσε τους δημότες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, τονίζοντας πως «αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την Αγλαντζιά να πάει ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε».

Αναφερόμενη στις βασικές προκλήσεις της περιοχής, έκανε λόγο για τρεις βασικούς άξονες. Όπως είπε, πρώτο ζήτημα είναι «τα έργα που είναι σταματημένα», αναφέροντας μεταξύ άλλων το κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα, τη στέγη ηλικιωμένων, τη βιοτεχνική περιοχή και το κοινοτικό νηπιαγωγείο.

Δεύτερος άξονας, σύμφωνα με την ίδια, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και την οδική ασφάλεια. «Καθαριότητα, καθαριότητα, καθαριότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών «σκοτώνονται να προλάβουν όλες αυτές τις ανάγκες» και υποστηρίζοντας πως το κεντρικό κράτος πρέπει να χρηματοδοτήσει επαρκώς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αγλαντζιά δεν είναι μόνο προβλήματα αλλά και προοπτικές, επισημαίνοντας πως διαθέτει φυσικό περιβάλλον, πανεπιστήμιο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενεργές ομάδες πολιτών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω παρεμβάσεων «μικρού κόστους ή και μηδενικού κόστους, αλλά με μεγάλο αποτύπωμα».

Από την πλευρά του, ο Προκόπης Προκοπίου απέδωσε μέρος των δυσκολιών στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι οι δήμοι βρίσκονται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο μετά την ενοποίησή τους.

Όπως ανέφερε, «όλοι θέλουμε μια Αγλαντζιά πιο καθαρή κάθε μέρα και όχι επιλεκτικά», προσθέτοντας ότι απαιτείται καλύτερη επικοινωνία με τους δημότες, άμεση επίλυση των προβλημάτων και πρακτικές λύσεις «χωρίς ιδεολογικές συγκρούσεις» για το καλό της περιοχής.

«Πληρώνω όσο Πετώ»

Οι δύο υποψήφιοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν και για το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Η κ. Χατζηανδρέου υποστήριξε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σωστή φιλοσοφία, η οποία όμως εφαρμόστηκε χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Όπως είπε, «το ίδιο το κράτος δεν ήταν έτοιμο», ενώ ανέφερε ότι δεν υπήρξε επαρκής επιχορήγηση, κατάλληλες μονάδες επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων ούτε ο αναγκαίος εξοπλισμός για τις τοπικές αρχές.

Σημείωσε ακόμη ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογηθεί «από τη ρίζα του» και, εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί ισότιμα σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Λευκωσίας, «τότε πρέπει να σταματήσει μέχρι το κράτος να είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του».

Ο κ. Προκοπίου συμφώνησε ότι το πρόγραμμα προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση και την ανακύκλωση, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πανκύπρια εφαρμογή, χαρακτηρίζοντας ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος την ολοκληρωμένη υλοποίησή του. Όπως είπε, διαφορετικά «θα έχουμε τα ίδια προβλήματα και δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα».

Ανάπλαση Λεωφόρου Λάρνακος

Στο θέμα της ανάπλασης της Λεωφόρου Λάρνακος, η κ. Χατζηανδρέου έκανε λόγο για προβλήματα που αφορούν τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί θανατηφόρα δυστυχήματα και συστηματικές υπερβολικές ταχύτητες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη χώρων προσωρινής στάθμευσης. Όπως είπε, πολίτες που θέλουν να πραγματοποιήσουν μια σύντομη εργασία κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, προτείνοντας την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου χαρακτήρισε το έργο δύσκολο αλλά αναγκαίο, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει οι σχεδιασμοί και απαιτούνται διαβουλεύσεις με τους καταστηματάρχες ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή. Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Κλείνοντας, η Άντρη Χατζηανδρέου υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους δημότες, λέγοντας ότι «έχουν δίκιο να νιώθουν ότι είναι αποκομμένοι αυτή τη στιγμή», ενώ ο Προκόπης Προκοπίου ανέφερε ότι η εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα του επιτρέψει «να σηκώσουμε μανίκια» και να συνεχίσει τη δουλειά για μια Αγλαντζιά «πιο καθαρή, πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο σύγχρονη».