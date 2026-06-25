Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νυν και τέως Γενικός Ελεγκτής στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να έχει πλέον το ρόλο του βουλευτή.

Δεν άργησε να επέλθει αντιπαράθεση με αφορμή αίτημα του επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ ο οποίος απέστειλε αίτημα να κατατεθεί στη Βουλή εσωτερικό πρακτικό της διευθυντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με το οποίο εγκρίνονται οι έλεγχοι και καθορίζονται η έναρξη και η ολοκλήρωσή τους, με τον Γενικό Ελεγκτή να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

Όπως ανέφερε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «η Βουλή και ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να ζητούν στοιχεία και έγγραφα από την Υπηρεσία».

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι «η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε και για τις υπηρεσίες μας και για τον τρόπο που δουλεύουμε. Έχω όμως μια ένσταση. Η Επιτροπή Ελέγχου δεν ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανήλθε σημειώνοντας πως «η Βουλή και κυρίως η Επιτροπή Ελέγχου είναι ο ελεγκτής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι θέμα άποψης. Στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει όποια στοιχεία θέλει και να της κατατεθούν. Αυτό λέει ο Νόμος»

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε πως «σε περίπτωση που υπάρξει επιμονή για πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα ή φύλλα εργασίας της Υπηρεσίας, θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση».

Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ και Άμεση Δημοκρατία υποστήριξαν το δικαίωμα της Επιτροπής να ζητήσει στοιχεία της ελεγκτικής υπηρεσίας ενώ ο ΔΗΣΥ τόνισε πως θα πρέπει να προστατευθούν οι καλές σχέσεις επιτροπής ελέγχου και ελεγκτικής υπηρεσίας.