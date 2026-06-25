Προϋποθέσεις για πραγματοποίηση διευρυμένης συνάντησης στο Κυπριακό φαίνεται να διαμορφώνονται, με βασικό στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αναφέρθηκε σε συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας Κυπριακού του ΔΗΣΥ, στην παρουσία της Προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η Συμβουλευτική Ομάδα συνήλθε την Πέμπτη με κεντρικό θέμα την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό, μετά την πρόσφατη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου και την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ολγκίν Κουεγιάρ.

Η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τα μέλη της Ομάδας για τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και για τη συνάντησή της με την κ. Ολγκίν Κουεγιάρ.

Όπως αναφέρεται, στη συνεδρία τονίστηκε η σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας, ώστε να διαρρηχθεί το παρατεταμένο αδιέξοδο και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών.

Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη για ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς σε όλα τα επίπεδα και για κάθε πιθανή εξέλιξη το αμέσως επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι απαιτείται η μέγιστη δυνατή ενότητα και ομοψυχία στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς και συστηματική εργασία για την οικοδόμηση περαιτέρω αξιοπιστίας απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφέρθηκε ακόμη ότι, σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα, θα πρέπει να συνεχίσει να αποστέλλεται με σαφήνεια το μήνυμα πως η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρεί στις επιδιώξεις της σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εγκατάλειψη των αξιώσεων για λύση δύο κρατών και χωρίς ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ