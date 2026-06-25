Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα υγείας της Κύπρου είναι η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, είπε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι σήμερα υπάρχει έλλειψη περίπου 600 νοσηλευτών και αν δεν ληφθούν μέτρα, αυτή η έλλειψη θα συνεχίσει να υφίσταται και τα επόμενα χρόνια και είπε ότι μεταξύ άλλων εξετάζεται μια αυστηρά ελεγχόμενη εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Ο κ. Χαραλαμπίδης μιλούσε κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με τη νέα σύνθεση της.

Όπως ανέφερε, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.

Σημείωσε ότι οι νοσηλευτές αποτελούν τον βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας των νοσηλευτηρίων και της ποιοτικής φροντίδας των ασθενών, και η επάρκεια του ανθρώπινου αυτού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια των ασθενών, τη βιωσιμότητα του συστήματος και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε ο Υπουργός, θεωρεί ότι κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία που συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην αντιμετώπιση του ζητήματος της στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό αξίζει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα και να στηριχθεί από όλους.

Είπε, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Υγείας προσέρχεται στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο με ξεκάθαρο σχέδιο, ισχυρή πολιτική βούληση και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ακόμη περισσότερες είναι οι δυνατότητες που έχουν να βελτιώσουν το σύστημα υγείας της Κύπρου.

«Με πνεύμα συνεννόησης, αλληλοσεβασμού και κοινής ευθύνης απέναντι στους πολίτες, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα αφήσουν ένα ουσιαστικό και διαρκές θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε, επιπρόσθετα, ότι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και πρόσθεσε ότι η πολιτεία δεν έχει καμία πρόθεση να επηρεάσει τα δικαιώματα των νοσηλευτών στην Κύπρο, ούτε να δημιουργήσει άνεργους απόφοιτους. Αντίθετα, ανέφερε, στόχος τους είναι να στηρίξουν το επάγγελμα, να ενισχύσουν τις συνθήκες εργασίας και να διασφαλίσουν προοπτικές για τους νέους που επιλέγουν τη νοσηλευτική.

Την ίδια στιγμή, είπε, δεν μπορούν να αγνοούν την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σήμερα υπάρχει έλλειψη περίπου 600 νοσηλευτών και αν δεν ληφθούν μέτρα, αυτή η έλλειψη θα συνεχίσει να υφίσταται και τα επόμενα χρόνια.

«Οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Η απουσία επαρκούς προσωπικού δεν είναι απλώς ένας αριθμός - επηρεάζει άμεσα ασφάλεια των ασθενών και τις συνθήκες εργασίας των ίδιων των επαγγελματιών υγείας», ανέφερε. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, «εξετάζουμε ένα σύνολο μέτρων σε πολλαπλά επίπεδα: άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μια αυστηρά ελεγχόμενη εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι «πρόκειται για ένα συμπληρωματικό μέτρο- όχι για υποκατάσταση των Κύπριων ή Ευρωπαίων νοσηλευτών».

«Η πρόταση αφορά μέχρι 10% του προσωπικού σε κάθε νοσηλευτήριο, με αυστηρές προϋποθέσεις», είπε και αναφέρθηκε σε γνώση της ελληνικής γλώσσας ψηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι σήμερα, άδεια άσκησης επαγγέλματος διάρκειας δύο ετών αντί για τέσσερα που είναι για τους Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες και χωρίς δυνατότητα να αναλάβουν θέση επικεφαλής βάρδιας.

Ο Υπουργός είπε ότι σέβονται τη θέση και τις ανησυχίες των συντεχνιών, ο διάλογος μαζί τους είναι απαραίτητος, ωστόσο, οι θεσμοί της Πολιτείας, αρμόδιο Υπουργείο και Βουλή, έχουν ευθύνη απέναντι στους ασθενείς και στο ίδιο το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα με ρεαλισμό και ισορροπία.

Ο στόχος τους, συνέχισε, είναι ένας: να διασφαλίσουν ότι τα νοσηλευτήρια της Κύπρου είναι επαρκώς στελεχωμένα, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας και χωρίς να υπονομεύεται το μέλλον των νέων νοσηλευτών.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι έλαβαν μέτρα, μεταξύ των οποίων εκστρατεία προσέλκυσης φοιτητών νοσηλευτικής εδώ και 2 χρόνια, το Capacity Planning από Καθηγητή Υφαντόπουλο, ομότιμο καθηγητή Οικονομικών της Υγείας με πλούσιο βιογραφικό για να ετοιμάσει έκθεση με εισηγήσεις με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, αποτάθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας για εξέταση του ενδεχομένου προσωρινής αναστολής της θητείας όσων αρρένων ενταχθούν σε πρόγραμμα νοσηλευτικής.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε, επίσης, ότι η Επιτροπή Υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς πυλώνες του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς μέσα από τις εργασίες της διαμορφώνονται πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και κυρίως συμπολιτών μας που βρίσκονται σε στιγμές ευαλωτότητας.

Ο τομέας της υγείας, είπε, αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

«Για τον λόγο αυτό απαιτεί υπευθυνότητα, τεκμηριωμένες πολιτικές, αποφασιστικότητα και πνεύμα συνεννόησης. Προσβλέπω σε έναν ειλικρινή, εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο με την Επιτροπή, ώστε μέσα από τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό να προωθήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της καθολικής πρόσβασης στο ΓεΣΥ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και θεμέλιο λίθο της πολιτικής του Υπουργείου.

«Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση του συστήματος προς όφελος των ασθενών, με μια ορθολογική διαχείριση των πόρων, αποτελεσματική εποπτεία από πλευράς Υπουργείου Υγείας και μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα κατάχρησης ή καταστρατήγησης των κανόνων λειτουργίας του. Παράλληλα, προχωρούμε με συνέπεια στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσω του ΟΚΥπΥ. Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη σημασία, είπε, αποδίδουν και στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας μέσα από την προώθηση κρίσιμων νομοσχεδίων που εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συνοχή των υπηρεσιών υγείας.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ψήφιση της νομοθεσίας για τα Κέντρα Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής Φροντίδας και των νομοθεσιών για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων. Για την ψήφιση των νομοθεσιών αυτών θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σώμα. Παράλληλα, ενώπιον σας εκκρεμούν σημαντικά νομοσχέδια τα οποία αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική ατζέντα για την υγεία του τόπου μας. Ενδεικτικά αναφέρω τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης Πανεπιστημιακών Κλινικών και Πανεπιστημιακών Νοσηλευτηρίων Νόμο και τον περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων Νόμο», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των Ιατροσυμβουλίων, ενώ στον προγραμματισμό του Υπουργείου βρίσκεται επίσης η προώθηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Παράλληλα, είπε, επεξεργάζονται το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου, στο οποίο θα ενσωματωθούν και τα δημόσια νοσηλευτήρια, δημιουργώντας ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας νοσηλευτηρίων στην Κύπρο.

Επεσήμανε ότι ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας αποτελούν οι πολιτικές πρόληψης.

«Η ενίσχυση των πληθυσμιακών προγραμμάτων για τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας, καθώς και των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τα χρόνια και τα σπάνια νοσήματα, αλλά και η ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός απάντησε σε σωρεία ερωτήσεων και τοποθετήσεων των Βουλευτών μελών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, μεταξύ των οποίων για τις Πανεπιστημιακές Κλινικές, εξωσωματικές, νέα νοσηλευτήρια, ψυχική υγεία, εμμηνόπαυση, νοσηλευτές, Βιοϊατρικά, Οικονομική Αυτονόμηση ΟΚΥΠΥ, Σχέδιο για αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας, ΤΑΕΠ, ΟΑΥ, εργοθεραπεία, λίστες αναμονής, αεροασθενοφόρα (air ambulance), φάρμακα, κέντρα αποκατάστασης, μαστογραφία.

Όλοι οι Βουλευτές δήλωσαν ότι ο ρόλος τους θα είναι ενισχυτικός στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, θα συνεργαστούν για την βελτίωση του τομέα της υγείας για το καλό της Κύπρου και των πολιτών της, αλλά, παράλληλα, θα ασκούν και κριτική και θα είναι αυστηροί εκεί και όπου χρειάζεται .

Παρόντες Βουλευτές μέλη της Επιτροπής ήταν από πλευράς ΔΗΣΥ οι Σάβια Ορφανίδου (Προέδρος Επιτροπής), Χαράλαμπος Πάζαρος (αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής, Γιώργος Παμπορίδης, από πλευράς ΑΚΕΛ οι Μαρίνα Νικολάου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανίκος Ξιούρουππας, από πλευράς ΕΛΑΜ ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, από πλευράς ΔΗΚΟ οι Αντρέας Αποστόλου, Πανίκος Λεωνίδου και από πλευράς Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο Λίτσα Δρουσιώτη.

Ο Υπουργός Υγείας απαντώντας σε ερωτήσεις είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει σχέδιο δράσης από Υπουργείο Οικονομικών, από Υπουργείο Υγείας και από ΟΚΥπΥ και περιλαμβάνει ανά πυλώνα δραστηριότητες που θα μειώσουν τα ελλείμματα για να φτάσουν στην οικονομική και διοικητική αυτονόμηση του ΟΚΥπΥ.

Σημείωσε ότι το πλάνο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 4ο τρίμηνο του 2026, προσθέτοντας ότι οι άξονες περιλαμβάνουν αύξηση των εξόδων, μείωση του κόστους, αποζημίωση υπηρεσιών από ΟΑΥ και διαρθρωτικές αλλαγές.

Ανέφερε, ότι υπάρχει ομάδα εργασίας, η οποία αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνεται, με στόχο από 1.1.27 τα δημόσια νοσηλευτήρια να δουλέψουν αυτόνομα με ισολογισμένο προϋπολογισμό.

Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Έφη Καμίτση, σε ότι αφορά το αεροασθενοφόρο, τις αεροδιακομιδές είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα διότι τυχαίνουν περιστατικά απειλητικά για τη ζωή ασθενούς εντός κάποιων ωρών που πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό. Επεσήμανε ότι η λύση που προτείνουν και συζητούν με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων είναι η αγορά πλέον ενός μέσου αερομεταφοράς, που είναι επανδρωμένο σαν τέτοιο, να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.

Σημείωσε ότι έχουν καθημερινά προβλήματα με αυτό το θέμα, διότι πρέπει να έρθει το αεροπλάνο και να πάει αεροπλάνο και έχει φορές που δεν υπάρχει χρόνος.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, αναφορικά με ένα ευαίσθητο θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας, είπε ενώπιον της Επιτροπής ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια ιατροδικαστική, νομική διαδικασία.

Ο Υπουργός Υγείας, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας είπε ότι είχε σήμερα την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνάντηση με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, σε ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.

«Ενημέρωσα τα μέλη της Επιτροπής για τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), τη στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών», ανέφερε.

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, «ενημέρωσα την Επιτροπή για τα νομοσχέδια που εκκρεμούν όπως οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Βιοϊατρικά Εργαστήρια, καθώς και οι επικείμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για τα Ιατροσυμβούλια, την Κοινοτική Φροντίδα Ψυχικής Υγείας και την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, είπε, εξέτασαν ζητήματα που αφορούν στην προσβασιμότητα των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των λιστών αναμονής, την αποσυμφόρηση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Ψυχικής Υγείας 2025-2028.

«Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις πολιτικές πρόληψης, μέσα από την ενίσχυση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών», ανέφερε.

«Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε επίσης στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του συστήματος υγείας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση επαρκούς στελέχωσης των νοσηλευτηρίων», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Υγείας για τον εποικοδομητικό διάλογο, λέγοντας ότι είναι βέβαιος ότι μέσα από τη συνεργασία Υπουργείου και Βουλής θα προωθήσουν μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας προς όφελος των πολιτών.

Ερωτηθείς τι γίνεται με τα δημόσια νοσηλευτήρια, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζετε ήδη ότι αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Κυβέρνησης, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα πέραν των 145 εκατομμυρίων προς αναβάθμιση όλων των δημοσίων νοσηλευτηρίων μεταξύ αυτών είναι και η προώθηση της δημιουργίας νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς.

Αναφορικά με την εισαγωγή νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες, αυτός ο σχεδιασμός πότε αναμένετε νέο νοσηλευτικό προσωπικό, ο Υπουργός απάντησε ότι το ζήτημα βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, έχει κατατεθεί προτεινόμενη τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που διέπουν την εγγραφή νοσηλευτών και θα συζητηθεί στην επόμενη περίοδο.

Όσον αφορά το capacity planning πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, ο Υπουργός είπε ότι το capacity planning αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ο προγραμματισμός λέει το Σεπτέμβριο, αλλά θέλουμε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουμε ολοκληρώσει το capacity .

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, σε παρέμβαση της διευκρίνισε ότι το capacity planning αφορά γενικότερα όλα τα ζητήματα στον τομέα της υγείας.

«Αυτό που ζητήσαμε εμείς αφορά το capacity planning που έγινε ειδικά για τις ανάγκες των νοσηλευτών στην Κύπρο. Δύο ξεχωριστά ζητήματα. Αυτό ζητήσαμε εμείς», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει το capacity planning το οποίο αφορά τη σημερινή κατάσταση, ελλείψεις και μελλοντικές προβλέψεις, όχι μόνο για τους νοσηλευτές και για άλλα επαγγέλματα που ασχολούνται στον τομέα της υγείας και υπάρχει και ειδική αναφορά για τους νοσηλευτές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Σάβια Ορφανίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι είχαν την πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για πάρα πολλά ζητήματα μαζί με τον Υπουργό Υγείας.

«Ως Επιτροπή βεβαίως προσδοκούμε μία στενή και αγαστή συνεργασία όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια με την εκτελεστική εξουσία για να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον Κύπριο ασθενή. Ως ΔΗΣΥ θέτουμε ως ύψιστη μας προτεραιότητα για ακόμη μία φορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας που έχουμε ψηφίσει και βεβαίως, την ίδια ώρα την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που ακόμα έχουμε ενώπιον μας, όπως οι ουρές αναμονής, τα θέματα των θεσμών του Προσωπικού Γιατρού, οι καταχρήσεις, η μείωση στη βελτίωση κάποιων υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς, αλλά και το κυριότερο, την ανάγκη για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αυτονόμηση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων», πρόσθεσε.

Η κ. Ορφανίδου επανέλαβε ότι η αυτονόμηση του ΟΚΥΠΥ σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο αποτελεί το κυριότερο παράγοντα για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ που ψήφισαν και βεβαίως θα παρακολουθούν πολύ στενά την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης από τον ΟΚΥπΥ μέχρι το τέλος του 2026.

«Προτεραιότητα επίσης για το ΔΗΣΥ είναι και η προώθηση του νομοσχεδίου που εκκρεμεί για τις πανεπιστημιακές κλινικές, για το οποίο θα ξεκινήσει η συζήτηση αρχές του Σεπτέμβρη. Η Κύπρος πρέπει να εκσυγχρονιστεί ως ευρωπαϊκή χώρα και σε αυτό τον τομέα. Την ίδια ώρα ζητήσαμε από τον Υπουργό να καταθέσει και το Capacity Planning που έχει ήδη ολοκληρωθεί σε συνεργασία με πανεπιστήμιο στην Ελλάδα για να δούμε τις ανάγκες για τα θέματα του νοσηλευτικού προσωπικού και να ενημερωθούμε για το όλο ζήτημα», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι έδωσαν παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ψυχικής υγείας, για τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη συζήτηση τις επόμενες συνεδρίες, όπως και στα θέματα και τα αναπτυξιακά έργα που θα πρέπει να προωθήσει ο ΟΚΥΠΥ.

«Ιδιαίτερα η έμφαση δόθηκε στα θέματα της Πόλης Χρυσοχούς αλλά και στο Μακάρειο Νοσοκομείο με τα θέματα της Παιδογκολογικής Μονάδας, αλλά και του Τμήματος Εντατικής της νοσηλείας των νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο να είναι στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε.

«Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες αυτά τα ζητήματα. Επίσης θέσαμε ζητήματα όπως το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα θέματα υπογονιμότητας και υπογεννητικότητας και με δική μας πρόταση ως ΔΗΣΥ να ενισχύσουμε το σχέδιο για αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων στην Κύπρο με ενίσχυση χρηματική, με ενίσχυση των εξωσωματικών αλλά και των Φορέων που δικαιούνται μία γυναίκα να πάρει κρατική ενίσχυση στα πλαίσια του σχεδίου για τις εξωσωματικές», σημείωσε.

Είπε, επίσης, ότι έθεσαν και το θέμα της εμμηνόπαυσης, καθότι θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει ένα σχέδιο δράσης για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.

«Ως ΔΗΣΥ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλα τα κόμματα, με όλους τους φορείς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με την εκτελεστική εξουσία για να συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει, καλό για τον Κύπριο πολίτη, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο και στο μέλλον, για να μπορέσουμε να έχουμε και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους τους τομείς στα θέματα υγείας», πρόσθεσε .

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του είπε ότι στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, καταρχήν, ευχαρίστησαν τον Υπουργό γιατί ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα το οποίο είχαν καταθέσει εδώ και έναν χρόνο.

«Ένα αίτημα όχι μόνο δικό μου, αλλά κυρίως των συνδέσμων ασθενών και των γονέων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία στην Γαλλία συγκεκριμένα, για παρουσία στο Παρίσι στην Πρεσβεία μας ενός ατόμου που θα στηρίζει αυτές τις οικογένειες. Είναι τα παιδιά μας του παιδοογκολογικού που μεταβαίνουν στο Παρίσι, αλλά και άλλοι ασθενείς. Οπότε για εμάς είναι πολύ σημαντικό που αυτό εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ο κ. Αποστόλου, έθεσε ενώπιον του Υπουργού και το ζήτημα της βελτίωσης του σχεδίου στήριξης των οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

«Είναι ένα σχέδιο για το οποίο παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και εφαρμόστηκε από το 2024 για την κάλυψη των μη ιατρικών εξόδων. Θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής του ποσού, αλλά κυρίως να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε αυτές τις οικογένειες να λαμβάνουν ένα εφάπαξ ποσό από το Υπουργείο Υγείας κατά τον χρόνο που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία. Έχουμε θέσει και άλλα ζητήματα και ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ στην Επιτροπή Υγείας, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα αποστείλουμε και συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις», σημείωσε.

Είπε, ακόμη, ότι θα καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής αυτεπάγγελτα ζητήματα, αλλά και προτάσεις νόμου.

«Θα έχουμε και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τον Υπουργό, τον ΟΑΥ, τον ΟΚΥπΥ και όλους τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και να στηρίξουμε τους χρόνιους ασθενείς και τις οικογένειες τους και όλους τους πολίτες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ