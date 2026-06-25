Θετική ήταν η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και των φιλοζωικών οργανώσεων στην πρόταση του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) των αδέσποτων γατών που στειρώνονται μέσω του Παγκύπριου Προγράμματος Στειρώσεων και για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη το Γραφείο της Επιτρόπου.

Οι προτάσεις συζητήθηκαν στο πλαίσιο συντονιστικής συνάντησης που συγκάλεσε την Τρίτη η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, κατόπιν επιστολής της Ομοσπονδίας «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου» (CVA).

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Αστυνομίας για τα Ζώα και της Ομοσπονδίας φιλοζωικών οργανώσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η υλοποίηση των παγκύπριων σχεδίων στείρωσης αδέσποτων γατών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι εθελοντές, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η συμβολή των φιλοζωικών οργανώσεων και των εθελοντών στην επιτυχία των προγραμμάτων στείρωσης με τη μέθοδο Παγίδευση-Στείρωση-Επανένταξη (Trap-Neuter-Return – TNR), καθώς αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τη σύλληψη, μεταφορά, φροντίδα και επανένταξη των αδέσποτων γατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσω του Παγκύπριου Προγράμματος Στειρώσεων στειρώνονται περίπου 2.200 γάτες ετησίως.

Όπως σημειώνεται, η Επίτροπος ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Ευημερία των Ζώων Συντροφιάς, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία. Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων στείρωσης γατών, δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος για σκύλους και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Την ίδια ώρα, η κ. Θεοδοσίου εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι οι γάτες που στειρώνονται μέσω του υφιστάμενου προγράμματος επιστρέφουν στο περιβάλλον τους χωρίς ηλεκτρονική σήμανση, γεγονός που δυσχεραίνει την ιχνηλασιμότητα και την παρακολούθηση της διαχείρισής τους.

Όπως αναφέρεται, «οι προτάσεις για εφαρμογή ηλεκτρονικής σήμανσης (μικροτσίπ) στις αδέσποτες γάτες που στειρώνονται μέσω του Παγκύπριου Προγράμματος Στειρώσεων και για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των σχετικών δράσεων έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες».

Η Ομοσπονδία εξέφρασε συμφωνία με την ένταξη της ηλεκτρονικής σήμανσης στο πρόγραμμα, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημείωσαν ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί και στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ενδεχόμενη προσθήκη της σήμανσης θα μπορούσε να επηρεάσει τον αριθμό των στειρώσεων.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη θεσμοθέτησης διαδικασίας αναγνώρισης και εξουσιοδότησης των εθελοντών που συμμετέχουν σε προγράμματα TNR, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους και την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξέφρασε πρόθεση να αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα για εθελοντές, με τη στήριξη του Γραφείου της Επιτρόπου και τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε η συνέχιση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η προώθηση των προτάσεων που συζητήθηκαν, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων στειρώσεων και τη βελτίωση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ