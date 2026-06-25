Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων, οι κάμερες φωτοεπισήμανσης, οι αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ, οι άδειες ταξί και σημαντικά οδικά έργα βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίας της νέας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη.

Η συνεδρία είχε κυρίως χαρακτήρα γνωριμίας και ενημέρωσης των νέων μελών της Επιτροπής για τις προτεραιότητες και τις εκκρεμότητες του Υπουργείου, με όλες τις πλευρές να εκφράζουν πρόθεση για στενή συνεργασία στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το κλίμα της πρώτης συνάντησης, σημειώνοντας ότι διαπιστώθηκε «εξαίρετη πρόθεση καλής συνεργασίας» μεταξύ Υπουργείου και Βουλής για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, είπε ότι συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η Λεμεσός, επισημαίνοντας ότι η προσθήκη περίπου 10.000 νέων οχημάτων ετησίως καθιστά τη διαχείριση του προβλήματος ακόμη πιο σύνθετη.

Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτεί νέο οδικό δίκτυο, κάτι που προϋποθέτει χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ πρόσθεσε ότι Υπουργείο και Βουλή συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων. Παράλληλα, είπε ότι θα υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις που προγραμματίζονται στη Λεμεσό, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης και ιεράρχησης 60 δρόμων που έχουν υποδείξει ως προτεραιότητες οι δήμαρχοι της επαρχίας.

Σε σχέση με την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι το Υπουργείο ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρωτοβουλία διενέργειας ελέγχων στα λεωφορεία με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας των ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου.

Όπως είπε, το Υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται με ασφάλεια, σημειώνοντας ότι στην πορεία επιβλήθηκαν ποινές σε όσους δεν συμμορφώθηκαν, ενώ υπάρχουν και εταιρείες που έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

«Η δράση του Υπουργείου για την οδική ασφάλεια και τη μαθητική ασφάλεια συνεχίζεται και εντείνεται. Είχαμε όλη αυτή την κακή εμπειρία με τα λεωφορεία, αλλά συνεχίζουμε τις δράσεις που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι κατά τη συνεδρία τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι κάμερες φωτοεπισήμανσης, τα βυτιοφόρα οχήματα, οι αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ, η νέα νομοθεσία για τις άδειες ταξί και η λειτουργία του συστήματος ταξί, οι φυλακές ανηλίκων, τα δημόσια έργα και η ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων.

Ανέφερε ότι η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγγράψει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της, την ερχόμενη Πέμπτη, το θέμα των σχολικών λεωφορείων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Όπως είπε, η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσο και στα ευρήματα των ελέγχων του ίδιου του Υπουργείου Μεταφορών.

«Σε ζητήματα ασφάλειας και ειδικότερα παιδιών οφείλουμε να είμαστε αμείλικτοι και αυστηροί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να επιλυθούν τα προβλήματα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να μην υπάρξουν ατυχήματα ή άλλα δυσάρεστα περιστατικά.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ακόμη ότι η Επιτροπή έχει ενώπιόν της ένα μεγάλο και απαιτητικό χαρτοφυλάκιο θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΛΑΜ θα συνεχίσει να λειτουργεί εποικοδομητικά, υποστηρικτικά αλλά και αυστηρά στα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στην κατάσταση του οδικού δικτύου, αναφέροντας ότι η καθημερινότητα των πολιτών δυσχεραίνεται από τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές.

Όπως είπε, βασικές οδικές αρτηρίες παραμένουν για δεκαετίες χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση, κάνοντας ειδική αναφορά στην επαρχία Πάφου.

Ανέφερε επίσης ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει καταθέσει προτάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και προβλήματα που παρατηρούνται σε διάφορα τμήματα λόγω υποστελέχωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες που προκαλούν ταλαιπωρία σε εκατοντάδες πολίτες.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τα σχολικά λεωφορεία και τον τρόπο διεξαγωγής των τεχνικών ελέγχων.

«Ως ΔΗΣΥ θα προσπαθήσουμε με συνεργασία, σε κλίμα ενότητας και με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πολίτη να επιλύσουμε όσο περισσότερα και όσο καλύτερα γίνεται τα θέματα που απασχολούν το Υπουργείο», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Γιώργος Σαββίδης εξέφρασε την πρόθεση του κόμματός του να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι κοινός στόχος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκκρεμούν.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των σχολικών λεωφορείων, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως το Υπουργείο αγνοούσε τα προβλήματα που καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Όπως είπε, αρκετά από τα ζητήματα είχαν ήδη εντοπιστεί από το ίδιο το Υπουργείο και είχαν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, ενώ τα νέα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αξιοποιηθούν ώστε το σύστημα μεταφοράς μαθητών να λειτουργεί με ασφάλεια από τον Σεπτέμβριο.

«Τα παιδιά μας πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια, γιατί πρόκειται για έναν θεσμό που ήταν πετυχημένος», ανέφερε.

Ο κ. Σαββίδης έθεσε επίσης το ζήτημα του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, σημειώνοντας ότι το έργο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ