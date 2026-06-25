Το μέλλον των κοινωνιών μας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις δεξιότητες που θα αναπτύξουμε, αλλά και από τη συλλογική μας ικανότητα να συνεργαστούμε για τη διαμόρφωση ενός πιο ευημερούντος, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμου μέλλοντος για όλους, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην ομιλία της στο Διεθνές Συνέδριο «Άνθρωποι, Δεξιότητες και Συνεργασίες: Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Μεσόγειο», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Υπουργό, καθώς η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλησιάζει στο τέλος της, το συνέδριο προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για να αναλογιστούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και για να κοιτάξουμε μπροστά και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας, επιδιώξαμε να προωθήσουμε τις συζητήσεις σχετικά με βασικές προτεραιότητες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος του Erasmus+, της στήριξης των εκπαιδευτικών μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσής τους, καθώς και της προώθησης μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον μαθητή, η οποία συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και την Ένωση Δεξιοτήτων», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

«Αυτό που συνδέει αυτές τις προτεραιότητες είναι η αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να ευημερεί σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο», συνέχισε.

«Αυτές οι προτεραιότητες αντανακλούν το καθοδηγητικό σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας: “Μια αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο”», εξήγησε.

Για την Κύπρο, είπε η Υπουργός Παιδείας, η» στρατηγική αυτονομία οικοδομείται όχι μόνο μέσω της οικονομικής δύναμης και της τεχνολογικής ικανότητας, αλλά και μέσω της επένδυσης στους ανθρώπους, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες».

Ταυτόχρονα, διευκρίνισε, «η αυτονομία δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την απομόνωση», σημειώνοντας ότι «η δύναμη της Ευρώπης έγκειται στην εξωστρέφειά της, στις συνεργασίες της και στην ικανότητά της να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους γείτονές της και τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο».

Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η Κύπρος έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη Νότια Γειτονία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και από πολλές απόψεις, η παρούσα διάσκεψη αντανακλά ακριβώς αυτή τη φιλοδοξία, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο και είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειές μας να προετοιμάσουμε τους μαθητές για το μέλλον.

«Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της αριστείας, στη στήριξη της κινητικότητας και στη διασφάλιση ότι τα συστήματα ΕΕΚ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της διπλής μετάβασης», σημείωσε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, τα τελευταία 3 χρόνια η Κυβέρνηση επενδύει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μέσω πρακτικών μέτρων, προωθώντας ποιοτικά και ποικίλα προγράμματα στη βάση δεδομένων, ενώ παράλληλα προσφέρει το Τεχνικό Γυμνάσιο, όπου προωθούνται οι τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες από την ηλικία των 12 ετών, με αποτέλεσμα να έχει διπλασιαστεί η ζήτηση για προγράμματα ΕΕΚ.

Πρόσθεσε ότι όλες αυτές οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται στις συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι η έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών, στα οικοσυστήματα δεξιοτήτων, στην επαγγελματική αριστεία και στις μεταρρυθμίσεις των δεξιοτήτων για τη διπλή μετάβαση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας, της καινοτομίας και της κοινής μάθησης για την οικοδόμηση κοινωνιών πιο χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικών και προσανατολισμένων στο μέλλον.

«Καθώς η Κυπριακή Προεδρία πλησιάζει στο τέλος της, ελπίζουμε ότι οι συνεργασίες που ενισχύθηκαν μέσω αυτού του συνεδρίου, καθώς και οι ιδέες που προέκυψαν από τις συζητήσεις μας, θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας διαρκούς κληρονομιάς συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου. Το μέλλον των κοινωνιών μας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις δεξιότητες που αναπτύσσουμε, αλλά και από τη συλλογική μας ικανότητα να συνεργαζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός πιο ευημερούντος, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμου μέλλοντος για όλους», κατέληξε η Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ