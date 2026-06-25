Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά και η πρωτοβουλία «Δικαίωμα Παραμονής» ήταν τα κύρια θέματα συζήτησης κατά τη συνάντηση την Πέμπτη μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά στο πλαίσιο της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ενίσχυση των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Πάφο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Φίτο στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Αυτό που κάνατε για την Προεδρία μας ήταν πολύ καθοριστικό, ειδικά όσον αφορά το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θέμα, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και ήθελα να σας ευχαριστήσω δημοσίως για την ηγεσία σας και για τη στήριξή σας»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε στην Κύπρο για αυτή τη διάσκεψη, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και μετά την Προεδρία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για τη διακυβέρνηση της επόμενης εθνικής περιφερειακής εταιρικής σχέσης, «ένα πολύ σημαντικό βήμα για το μέλλον αλλά και για τη στρατηγική για τα νησιά».

«Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα ακόμη σημαντικό έργο που ολοκληρώσαμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Μπορώ να πω ότι αυτή η προεδρία αποτέλεσε μια πολύ σημαντική επιτυχία για εσάς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με βάση αυτή την εμπειρία. Ήταν μεγάλη χαρά επίσης για το επόμενο βήμα, για το επόμενο ΠΔΠ, αλλά και για τις επόμενες προτάσεις που ετοιμάζουμε, ξεκινώντας από το “Δικαίωμα Παραμονής”, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι θα επισκεφθεί χωριά της Κύπρου, «επειδή το μήνυμα είναι να βγούμε στο πεδίο, να δούμε και την κατάσταση επί τόπου, να προετοιμάσουμε και αυτή τη νέα στρατηγική, να δώσουμε μια πολύ σημαντική και σωστή απάντηση στις ανάγκες που έχουμε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι δυνατό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, να συνεργαζόμαστε πολύ καλά», κατέληξε.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Φίτο ανέφερε ότι ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να αξιολογηθεί το έργο που έχει επιτελέσει η Κυπριακή Προεδρία. «Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο και πετύχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

«Ταυτόχρονα, για μένα, αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία επίσης για να παρουσιάσω τη Στρατηγική για τα Νησιά. Η Στρατηγική για τα Νησιά ήταν μια σημαντική νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά, έχουμε 17 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στα νησιά και το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον, ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση της νέας προσέγγισης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του επόμενου ΠΔΠ. Έχουμε επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τους πόρους μέσω αυτής της στρατηγικής και να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση του κόστους της νησιωτικότητας. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Κυβέρνηση για να επιτύχουμε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τη σημερινή επίσκεψή του στο χωριό Άγιος Ιωάννης της Επαρχίας Λεμεσού και ακολούθως την επίσκεψη στο Παρατηρητήριο Τροόδους, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δικαίωμα Παραμονής», ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό θέμα.

«Το “Δικαίωμα Παραμονής” είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε έναν σημαντικό κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού των εσωτερικών αγροτικών περιοχών και των απομακρυσμένων περιοχών», συνέχισε.

«Σήμερα επισκέπτομαι αυτά τα χωριά και αυτή είναι η νέα προσέγγιση που ακολουθούμε, καθώς η ιδέα είναι να προετοιμάσουμε αυτή τη στρατηγική για το “Δικαίωμα Παραμονής”, ώστε να δημιουργήσουμε επίσης μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα συνδέει την περιφερειακή πολιτική με άλλες πολιτικές, όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και ο τουρισμός, αυτή είναι η ιδέα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύσαμε πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων και λάβαμε περισσότερες από 700 συνεισφορές. Πιστεύω ότι αποτελεί πολύ σημαντικό μήνυμα το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την προσέγγιση και τώρα εργαζόμαστε, καθώς θα παρουσιάσουμε αυτή τη στρατηγική τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους», εξήγησε περαιτέρω.

«Όμως, σε όλες τις αποστολές μου επισκέπτομαι αυτά τα χωριά, διότι ο στόχος είναι επίσης να βρεθώ απευθείας επί τόπου, ώστε να κατανοήσω καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες που έχουν αυτές οι περιοχές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ