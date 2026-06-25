Η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαιρετίζοντας επίσημο δείπνο του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, στη Λεμεσό.

Στον χαιρετισμό του, το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Ιωάννου συνεχάρη το Σύνδεσμο για «τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας», σημειώνοντας ότι ο κλάδος της ανάπτυξης γης και ακινήτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κοινοτήτων μας, στην αναβάθμιση των υποδομών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

Η Κύπρος, συνέχισε, διανύει μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής στις νέες οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και υπέδειξε ότι, μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, «η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και φιλικού προς την ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, το οποίο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται με ασφάλεια και προοπτική».

Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε ο ΥΠΕΣ, η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και πρόσθεσε πως, «μέσα από νέες διαδικασίες, ταχύτερους και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αδειοδότησης, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, επιδιώκουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που «επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης», ανέφερε πως σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και περίπου 1.000 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα, «συμβάλλοντας τόσο στην απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων όσο και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους».

Υπενθυμίζοντας ότι η πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Εσωτερικών υπέδειξε πως, η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη διεύρυνση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νεαρές οικογένειες, για κάλυψη των αναγκών τους για στέγαση.

«Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί εποικοδομητικό συνεργάτη της Πολιτείας, καθώς η δημιουργία νέων οικιστικών μονάδων και η επιτάχυνση της υλοποίησης ποιοτικών και βιώσιμων έργων συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα τόνισε πως η Κυβέρνηση συνεχίζει «με συνέπεια» το εγχείρημα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη γης και ακινήτων και πρόσθεσε ότι οι αλλαγές, που προωθούνται στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής, διαφανούς και φιλικής προς τον πολίτη και τον επενδυτή δημόσιας διοίκησης.

«Επενδύουμε περαιτέρω στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη μείωση των διοικητικών καθυστερήσεων μέσω της αναδιοργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και στη βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων. Στόχος μας είναι η παροχή ταχύτερων, ποιοτικότερων και πιο αξιόπιστων υπηρεσιών προς όλους», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Λέγοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ως επενδυτικού προορισμού, συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και με την ικανότητα του Κράτους να αδειοδοτεί, να εξυπηρετεί και να διευκολύνει την υλοποίηση ποιοτικών αναπτύξεων, σημείωσε πως «οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουμε αποσκοπούν ακριβώς στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ελκυστικότητα της χώρας μας για νέες επενδύσεις».

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός είπε πως η Κυβέρνηση θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πολύτιμο εταίρο στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τις έξυπνες πόλεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενσωμάτων καινοτόμων πρακτικών στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η διατήρηση της δυναμικής του τομέα προϋποθέτει συνεχή διάλογο, θεσμική συνεργασία και προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας και πως υπογράμμισε ότι «μόνο μέσα από μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας μπορούμε να διασφαλίσουμε συνθήκες σταθερότητας, ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης προόδου».

Τέλος, εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες και την εκτίμηση της Πολιτείας προς όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων και συμβάλλουν καθημερινά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της πατρίδας μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ