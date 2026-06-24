Ιδιαίτερης σημασίας επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκτη αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες (CMRD), αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσων.

Η συμφωνία, αναφέρεται σε ανακοίνωση, ενισχύει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες, μέσω της θέσπισης νέων ορίων επαγγελματικής έκθεσης και της επικαιροποίησης των κανόνων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας ,χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας και τόνισε ότι αντανακλά τη συλλογική μας δέσμευση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία των εργαζομένων έναντι σοβαρών επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι με την εισαγωγή νέων ορίων επαγγελματικής έκθεσης διασφαλίζεται ότι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο συμβαδίζει με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

"Το αποτέλεσμα αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων χώρων εργασίας για εκατομμύρια εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών", ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα απτό αποτέλεσμα της Κυπριακής Προεδρίας στον κοινωνικό τομέα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην προώθηση πολιτικών που συνδυάζουν την κοινωνική πρόοδο με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ